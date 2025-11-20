Χωρίς «φραπέ» η εξεταστική επιτροπή καθώς με υπόμνημα του ο Γιώργος Ξυλούρης, κομβικός μάρτυρας γύρων από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε πως δεν προτίθεται να καταθέσει, επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη».

Το «κρυφτό» του «φραπέ» από την εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παράγει, αναπόφευκτα, αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Το «γαλάζιο» στρατόπεδο εντός της επιτροπής έκανε γνωστό πως θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη στον εισαγγελέα, ενώ από την πλευρά της η αντιπολίτευση ζητά την βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

Το υπόμνημα που έφερε αντιδράσεις

Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της HuffPost που σημειώνε νωρίτερα πως είναι έντονη η ανησυχία μεταξύ των βουλευτών «για την περίπτωση που οι δυο μάρτυρες επικαλεστούν ότι ελέγχονται και να μην απαντήσουν προκειμένου έτσι να “ντριμπλάρουν” τα δύσκολα ερωτήματα των μελών της εξεταστικής επιτροπής» ο Γιώργος Ξυλούρης στο υπόμνημα του σημειώνει πως η μαρτυρική του κατάθεση ενώπιον της εξεταστικής «θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ’ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης».

Τονίζει παράλληλα πως «εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, εις των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου».

Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα ο Γιώργος Ξυλούρης σημειώνει στο υπόμνημα το πως «τον τελευταίο καιρό, όμως, έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ, πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της “Αρχής Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες”, στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση».

Η ΝΔ στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα

Στον εισαγγελέα διαβιβάζει η Νέα Δημοκρατία την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη, μετά την απόφασή του να μην εμφανιστεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με δήλωση των βουλευτών της ΝΔ που μετέχουν στην Επιτροπή, «η επιλογή του κυρίου Ξυλούρη να μην προσέλθει τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου». Όπως αναφέρουν, η υπόθεση θα σταλεί άμεσα στον εισαγγελέα, ώστε «να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι «η μη εμφάνισή του δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης», τονίζοντας ωστόσο ότι ο αρμόδιος θεσμός για την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων είναι η Δικαιοσύνη.

Στη δήλωσή τους προσθέτουν: «Η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί».

Βίαιη προσαγωγή ζητά η αντιπολίτευση

Ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε πως «η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η ΝΔ θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

Η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική, ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη, σημειώνοντας πως «έχει υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης και μαρτυρίας και ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ότι σε περίπτωση άρνησης κατάθεσης, προβλέπεται η έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής».

Η Μιλένα Αποστολάκη σημείωσε πως ως ΠΑΣΟΚ ζητάμε τη βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη, ο οποίος δεν έχει την ιδιότητα ούτε του κατηγορημένου ούτε του υπόπτου.

Για «αδιανόητη» και «προσβλητική» στάση του Γιώργου Ξυλούρη μίλησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, λέγοντας «ναι» στην έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής και καλώντας τον να προσέλθει στην επιτροπή, ασκώντας τα δικαιώματα του και ακολούθως η Επιτροπή να αποφασίσει για τυχόν εξαίρεση του.

Για μια «απαράδεκτη συμπαιγνία κυβέρνησης και μάρτυρα» μίλησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από την πλευρά του ΚΚΕ, ζητώντας κι εκείνος να προσαχθεί ο μάρτυρας, ενώ σύμφωνος ως προς την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής στάθηκε και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ της Νέας Αριστεράς.

