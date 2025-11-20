Σε «ηλεκτρισμένο» κλίμα και με την πολιτική θερμοκρασία στα ύψη, οι Γιώργος Ξυλούρης και Ανδρέας Στρατάκης – γνωστότεροι με τα προσωνύμια «Φραπές» και «Χασάπης», αντίστοιχα – επιστρέφουν στο προσκήνιο. Έξι μήνες μετά την αποκάλυψη των «καυτών» διαλόγων της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έφερε πολιτικό «σεισμό» και δυνατά ρίχτερ εντός της «γαλάζιας» παράταξης, οι δύο αγροτοσυνδικαλιστές περνούν σήμερα το κατώφλι της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.

Με βαριές «σκιές» πάνω από τις οικονομικές τους δραστηριότητες και καταγεγραμμένες συνομιλίες που προκαλούν ερωτήματα για πιέσεις, παρεμβάσεις και διασυνδέσεις με κρατικούς λειτουργούς. Οι καταθέσεις των δυο κεντρικών «πρωταγωνιστών» – όπως έχουν αναδειχθεί μέσα από τις σελίδες της δικογραφίας – θεωρούνται κρίσιμες για μια πρώτη…«χαρτογράφηση» του πραγματικού εύρους της υπόθεσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κομβικά πρόσωπα

Σε αυτή την συνθήκη και τα δυο αυτά κομβικά πρόσωπα θα κληθούν, κατά την κατάθεση τους, να δώσουν απαντήσεις. Ο «φραπές» καλείται να δώσει εξηγήσεις για καταθέσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά και για την κατοχή πολυτελών αυτοκινήτων, ενώ την ίδια ώρα θα κληθεί να απαντήσει σε όσα έχουν ειπωθεί εναντίον του για πιέσεις που φέρεται να άσκησε για εκκρεμείς υποθέσεις του, όσο και για τις επίμαχες συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ.

Μεταξύ άλλων, ωστόσο, πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα που θα του τεθούν και να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην προϊσταμένης της διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού, η οποία έχει μιλήσει για καθεστώς φόβου, απειλών και τρομοκράτησης.

Ο «χασάπης» θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις την ώρα που ο ίδιος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις πως είναι «πάμφτωχος αγρότης» και ότι δεν έχει καμία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως είναι αγρότης και ότι έχει ελαιόδενδρα, αιγοπρόβατα και μια οικογενειακή επιχείρηση – ένα κρεοπωλείο.

Μυρίζει μπαρούτι

Η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για πολλούς εντός των διαδρόμων της Βουλής προεξοφλείται πως θα είναι ιδιαίτερα τεταμένη. Το κλίμα είναι ήδη φορτισμένο και μυρίζει μπαρούτι από χθες Τετάρτη όταν η κατάθεση του «πράσινου» αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη έφερε την εκτός ορίων, με εντάσεις και διακοπές, σύγκρουση του «γαλάζιου» εισηγητή Μακάριου Λαζαρίδη με την Χαριλάου Τρικούπη, φτάνοντας ακόμα και στις απειλές για μηνύσεις.

Σε αυτό το κλίμα, υπάρχουν και οι βουλευτές εκείνοι που εκφράζουν την ανησυχία τους, όπως καταγράφεται στο Περιστύλιο της Βουλής, για την περίπτωση που οι δυο μάρτυρες επικαλεστούν ότι ελέγχονται και να μην απαντήσουν προκειμένου έτσι να «ντριμπλάρουν» τα δύσκολα ερωτήματα των μελών της εξεταστικής επιτροπής.