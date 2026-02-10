Πυκνώνουν οι προβληματικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων λίγες ώρες πριν την συνάντηση του έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα την Τετάρτη.

Μετά τις δηλώσεις του εκπρόσωπου του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ σειρά είχε ο Τούρκος Υπ.Εξωτερικών Χακάν Φιντάν που σε συνέντευξή του στο CNN Turk υποστήριξε ότι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν τη βούληση να λύσουν τα ανοικτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών αλλά άφησε ξανά αιχμές σε βάρος του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια .

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, ο Φιντάν κατηγόρησε τον κ. Δένδια, που έχει διατελέσει επί χρόνια και Υπ. Εξωτερικών, πως υπονομεύει την προσπάθεια της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και την επίλυση των «στρατηγικών προβλημάτων» ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Πιστεύω πραγματικά ότι (σ.σ. οι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης) έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας, υπάρχει και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται» συμπλήρωσε ο Τούρκος υπουργός και πρόσθεσε ότι «ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, η ελληνική ηγεσία βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με ένα δίλημμα. Από τη μία πλευρά η επίλυση ενός ιστορικού προβλήματος και από την άλλη το εσωτερικό πολιτικό κόστος που συνεπάγεται. «Η ηγεσία απαιτεί την ανάληψη αυτού του κόστους», ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στην Ελλάδα λειτουργούν ανασταλτικά στη λήψη πιο τολμηρών αποφάσεων.

Τσελίκ: Προκλητικές με αιχμές κατά του Δένδια και απειλές κατά της Κύπρου

Επίσης την Δευτέρα, ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP της Τουρκίας, τη έθεσε επιτακτικά από την Άγκυρα το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, ενόψει της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Τουρκίας (TRT), όταν ο Τσελίκ ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και για το πόσο θα συζητηθεί το Κυπριακό ζήτημα κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, ο Τσελίκ απάντησε ως εξής: «Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί. Φυσικά, πάντα λέγαμε ότι μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά, όπως οι ειδήσεις για τον εξοπλισμό (σ.σ των ελληνικών) νησιών που θα έπρεπε να αποστρατιωτικοποιηθούν ή, όπως στην περίπτωση του Δένδια, οι εξτρεμιστικές δηλώσεις ενός μέλους του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου που στοχεύουν την Τουρκία… Όλα αυτά έχουν αρνητικές συνέπειες.

Advertisement

Δεύτερον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για πολύ καιρό η Ελλάδα προσπαθεί να μετατρέψει τα δικά της προβλήματα σε προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρασυρθεί από αυτό το ζήτημα. Αλλά κοιτάξτε το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει τώρα, ειδικά μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν συμβάλει σε τίποτα στην ασφάλεια της Ευρώπης ή στο μέλλον της Ευρώπης».

Αναφορικά με την Κύπρο, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP άφησε ξεκάθαρες αιχμές κατά της Λευκωσίας: «Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα της να προσκαλέσει κάθε χώρα με την οποία η Τουρκία έχει το παραμικρό πρόβλημα και να εμπλακεί σε έναν υπερβολικό αγώνα εξοπλισμών. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είναι επωφελές, ούτε θα έχει νόημα. Η σωστή προσέγγιση είναι η επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός αγώνα εξοπλισμών. Η απειλή κατά της Τουρκίας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν είναι καν αστείο. Επομένως, η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να απέχει από αυτό».

«Ας γίνει το Αιγαίο Πέλαγος μια θάλασσα ειρήνης, όχι μια ζώνη σύγκρουσης»

«Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού θα είναι μια καλή ευκαιρία, μια καλή περίσταση και μια καλή πλατφόρμα για την ανάπτυξη διπλωματικών ικανοτήτων και την επίλυση προβλημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο Τσελίκ.

Advertisement

Ο Τσελίκ, υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει τον Έλληνα Πρωθυπουργό εδώ και πολύ καιρό και θεωρεί ότι αυτή είναι μια κατάσταση που θα συμβάλει θετικά.

Επισημαίνοντας ότι η τουρκική διπλωματία έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει την ικανότητα επίλυσης όλων των ζητημάτων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, ο Τσελίκ συνέχισε τις παρατηρήσεις του ως εξής:

«Αυτό που έχουμε πάντα πει είναι, πρώτον, ότι πρέπει να αποφεύγονται οι εντάσεις. Δεύτερον, ότι το Αιγαίο Πέλαγος πρέπει να είναι μια θάλασσα ειρήνης, όχι μια ζώνη σύγκρουσης. Πρέπει να αποφεύγονται πρωτοβουλίες που θα βλάψουν τα συμφέροντα της Τουρκίας και της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα επιλυθούν στο πλαίσιο της διπλωματίας. Το κυπριακό ζήτημα είναι ήδη ένα από τα κύρια ζητήματα. Αυτό έχουμε πάντα υποστηρίξει. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την τουρκοκυπριακή υπόθεση σε κάθε ατζέντα. Η προστασία των δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” είναι εθνική μας υπόθεση».

Advertisement