«Ο κύριος Τσίπρας με κατηγορούσε σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία ως τηλεβιβλιοπώλη. Τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Και κατέληξε να γίνει αυτός τηλεβιβλιοπώλης τώρα. Βλέπετε πώς τα φέρνει η ζωή; Σε λίγο θα πει και “τα λιγουρεύεστε”», σχολίασε για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24.
Ερωτηθείς αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε «ε όχι να το αγοράσω κιόλας, είπαμε», κάνοντας λόγο για «700 σελίδες κουτσομπολιό».