Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας με έλεγε τηλεβιβλιοπώλη και τώρα έγινε αυτός. Σε λίγο θα πει και «τα λιγουρεύεστε» (βίντεο)

«Ο κύριος Τσίπρας με κατηγορούσε σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία ως τηλεβιβλιοπώλη. Τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Και κατέληξε να γίνει αυτός τηλεβιβλιοπώλης τώρα. Βλέπετε πώς τα φέρνει η ζωή; Σε λίγο θα πει και “τα λιγουρεύεστε”», σχολίασε για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24.

Ερωτηθείς αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε «ε όχι να το αγοράσω κιόλας, είπαμε», κάνοντας λόγο για «700 σελίδες κουτσομπολιό».