Στην πρώτη θέση με 25,7% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 13,5% και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να βρίσκεται στο 7,9%.

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Ελληνική Λύση με 5,4%, το ΚΚΕ με 5,4%, το ΜέΡΑ25 με 3,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 2,9% οι Δημοκράτες με 2,8% , η Νέα Αριστερά με 1,3% και η Νίκη με 1%.

Advertisement

Advertisement

Στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πρώτη θέση με 29,8%, ενώ ακολουθεί ο «κανένας» με 26,6%. Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,4%, η Μαρία Καρυστιανού με 6,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,6%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 3,2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1% και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 1,1%.