Σε μια ακόμη συνεδρίαση της δίκης σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η παρουσία του στο δικαστήριο σηματοδότησε μια ακόμη προσπάθεια να αντικρούσει τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκίνησε δηλώνοντας ότι επαναβεβαιώνει πλήρως την αρχική του κατάθεση, υπενθυμίζοντας ότι το 2013–2014 είχε αναλάβει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Όπως είπε, τότε συγκέντρωσε τα οικονομικά δεδομένα της φαρμακευτικής δαπάνης και ηθικά συνδέει τη θητεία του με την «χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη όλων των εποχών». Παραδέχθηκε ότι η προσπάθεια περιστολής της δαπάνης είχε ήδη ξεκινήσει από τους προκατόχους του, Μάριο Σαλμά και Ανδρέα Λοβέρδο, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Παρά τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ανέφερε ότι άρχισαν να κυκλοφορούν κατηγορίες εναντίον του από προστατευόμενους μάρτυρες. «Τα υπόλοιπα τα ξέρετε», σημείωσε, υπονοώντας τις εξελίξεις που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια.

Τόνισε ότι βρίσκεται στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί την προσωπική και πολιτική του ακεραιότητα. Επικαλέστηκε τα οικονομικά στοιχεία της Novartis, λέγοντας ότι η εταιρία είχε κερδοφορία κάθε χρονιά, εκτός από το 2014 – τη χρονιά της δικής του υπουργικής θητείας, όπου εμφάνισε ζημιά. Με αυτό το δεδομένο αμφισβήτησε πλήρως την κατηγορία ότι θα είχε οποιοδήποτε κίνητρο να την ευνοήσει.

Χαρακτήρισε «δόλιο και συκοφαντικό» τον ισχυρισμό της γραμματέως του Κωνσταντίνου Φρουζή, Μαρίας Μαραγγέλη, ότι είχε λάβει 2 εκατομμύρια ευρώ. Αντιτείνοντας ότι το ποσό αφορούσε οφειλές του κράτους προς τη Novartis, υποστήριξε πως η επίμαχη κατηγορία περί δωροδοκίας στηρίχθηκε σε λανθασμένη και παραπλανητική εικόνα των γεγονότων, ενώ η εταιρία -όπως είπε- σε αρκετές περιπτώσεις δεν ευνοήθηκε στη σύγκριση με άλλες φαρμακευτικές.

Για τη συχνή του επικοινωνία με τον Κωνσταντίνο Φρουζή, υπογράμμισε ότι ήταν απολύτως θεσμική, αφού ο Φρουζής ήταν πρόεδρος του ΣΦΕΕ, θέση με την οποία κάθε υπουργός Υγείας οφείλει να έρχεται σε επαφή. Χαρακτήρισε μάλιστα «βλακώδες» το γεγονός ότι η επαγγελματική αυτή επικοινωνία επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως ύποπτη ή επιλήψιμη.

Αναφερόμενος στο Harvard Project, είπε ότι η κατηγορία περί εμπλοκής του είναι «μεγάλη βλακεία», εξηγώντας πως στο συγκεκριμένο συνέδριο είχε απλώς απευθύνει έναν χαιρετισμό στο πλαίσιο της τότε συνεργασίας μεταξύ Harvard και ΕΚΠΑ για κλινικές έρευνες. Σχολίασε δε ότι όταν κάποια φάρμακα καθυστερούν να τιμολογηθούν κατηγορείται ως «ανεπαρκής βιβλιοπώλης υπουργός», ενώ όταν προχωρούν ταχύτερα, εμφανίζεται ως «λαδωμένος υπουργός».

Επισήμανε ακόμα την ανακολουθία του ισχυρισμού ότι δήθεν χρηματίστηκε από τον Φρουζή τον Σεπτέμβριο του 2013, τη στιγμή που δύο μήνες αργότερα ο ίδιος ο Φρουζής, με επίσημο δελτίο τύπου, ζητούσε την παραίτηση του υπουργού.

Στο σημείο αυτό κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη περί ξεπλύματος χρήματος μέσω του εκδοτικού του οίκου. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε με ειρωνεία, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση λειτουργούσε επί δύο δεκαετίες και ότι τέτοιες κατηγορίες «έφτασαν να συζητιούνται μέχρι και στο σχολείο των παιδιών του».

Σε πολλά σημεία της κατάθεσής του χαρακτήρισε τις καταγγελίες των προστατευόμενων μαρτύρων «παλαβές». Παράλληλα, αναφέρθηκε στον καθηγητή Νίκο Μανιαδάκη, τον οποίο —όπως είπε— χρησιμοποιούσε ως σύνδεσμο στις συζητήσεις με την τρόικα για θέματα φαρμακευτικής δαπάνης.

Όταν η εισαγγελέας τον ρώτησε ποια θα μπορούσε να είναι η πρόθεση των μαρτύρων, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως πιθανώς να είχαν δεχθεί πίεση. Υπενθύμισε τη δημόσια δήλωση του Παύλου Πολάκη, «τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη», εικάζοντας πως μπορεί να τους προσφέρθηκε μη δίωξη με αντάλλαγμα στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα.

Διευκρίνισε επίσης ότι, σύμφωνα με έγγραφα που είχαν σταλεί στη Βουλή, στις ΗΠΑ οι μάρτυρες δεν διατύπωσαν αντίστοιχες κατηγορίες για πολιτικούς, και ότι στα διαβιβαστικά του FBI γίνονται αναφορές μόνο σε γιατρούς, όχι σε πολιτικά πρόσωπα.

Με αιχμηρό ύφος σχολίασε και όσα είχαν ακουστεί στο πρωτόδικο σχετικά με τη Μαραγγέλη, λέγοντας ότι ενώ παρουσιαζόταν ως άτομο που «με δυσκολία βιοπορίζεται στη Μάλτα», ο εισαγγελέας Βουρλιώτης εντόπισε 24 εκατομμύρια ευρώ σε ελβετικό λογαριασμό της. Συμπλήρωσε μάλιστα πως, αν το δικαστήριο δεν περιοριζόταν από τους κανόνες του εφετείου, θα μπορούσε να επιβάλει αυστηρότερη ποινή.

Τέλος, αναφερόμενος στον Κωνσταντίνο Ράνο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, ανέφερε ότι το 2013 είχαν προκύψει σοβαρές ενστάσεις του τελευταίου για θέματα τιμολόγησης, οι οποίες εμπόδιζαν την εκταμίευση της τότε δόσης του μνημονίου. Όπως είπε, αναγκάστηκε να παρέμβει δυναμικά, καθώς κινδύνευε το κράτος συνολικά, με αποτέλεσμα η διαδικασία να προχωρήσει.

Πηγή: Dikastiko