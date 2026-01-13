Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων Μαρίας Μαραγγέλη και Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη στην υπόθεση της Novartis για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος τεσσάρων και τριών προσώπων αντίστοιχα, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Στους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Ειδικότερα, η πρώην γραμματέας του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis Κωνσταντίνου Φρουζή, κρίθηκε ένοχη για όσα κατέθεσε για τους Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβερδο και Αντώνη Σαμάρα.

Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης, πρώην στέλεχος της Novartis κρίθηκε ένοχος για όσα κατέθεσε σε βάρος των Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη.

«Δολοφονία χαρακτήρων»

Η σημερινή απόφαση έρχεται στον απόηχο της εισήγησης της Εισαγγελέως της έδρας, η οποία ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για μια μεθοδευμένη «δολοφονία χαρακτήρων» δέκα πολιτικών προσώπων το 2018, τονίζοντας ότι οι μάρτυρες κατέθεσαν «όσα συνήγαγαν» και όχι όσα είδαν, στερούμενοι οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου.

Η Εισαγγελέας αναφέρθηκε σε «κοράκια» που εκμεταλλεύτηκαν τις καταθέσεις αυτές, αλλά και σε πιέσεις που ενδεχομένως ασκήθηκαν στους εισαγγελείς που χειρίστηκαν τότε την έρευνα. Παράλληλα, ζήτησε την απαλλαγή της Μαρίας Μαραγγέλη για δύο πράξεις (που αφορούσαν τους Ανδρέα Λοβέρδο και Μάριο Σαλμά) αποκλειστικά και μόνο λόγω παραγραφής.

Η πρωτόδικη καταδίκη

Το δικαστήριο καλείται να κρίνει αν θα επικυρώσει ή θα διαφοροποιήσει την πρωτόδικη απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου, η οποία ήταν καταδικαστική και για τους δύο. Υπενθυμίζεται ότι πρωτοδίκως:

Στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με αναστολή.

Στη Μαρία Μαραγγέλη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 33 μηνών με αναστολή.

Πηγή: dikastiko.gr