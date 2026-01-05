Την καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, όπως και σε πρώτο βαθμό, εξαιρώντας μόνο πράξεις που έχουν παραγραφεί ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας.



Σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι καταθέσεις των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων δεν μπορεί να θεωρηθούν αθώες ή άνευ συνεπειών. «Την ενοχή τους ζητώ και δε μπορώ να διανοηθώ πως θα ήταν αλλιώς… για τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστησαν τα πολιτικά πρόσωπα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι όποιος ισχυρίζεται πως είδε χρηματισμό συγκεκριμένων προσώπων γνωρίζει εκ των προτέρων ότι πυροδοτεί ποινική διερεύνηση και δημόσια έκθεση.



Ιδιαίτερη κριτική άσκησε στον τρόπο που διατυπώθηκαν οι καταγγελίες, υπογραμμίζοντας ότι μια ποινική κατάθεση οφείλει να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και αποδεικτική πληρότητα. Σχολιάζοντας την απολογία του Δεστεμπασίδη, στάθηκε στο γεγονός ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως προέβη σε εκτιμήσεις με βάση υπολογισμούς και όχι συγκεκριμένα στοιχεία, σημειώνοντας με έμφαση ότι «δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα».



Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για πρόχειρες και βεβιασμένες καταθέσεις, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι επρόκειτο για αφηγήσεις «διηγηματικού χαρακτήρα». Όπως ανέφερε, οι μάρτυρες κλήθηκαν να τοποθετηθούν για εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα και όχι να παραθέσουν γενικές περιγραφές, υπενθυμίζοντας ότι «όλη η υπόθεση στηρίχθηκε τελικά σε αυτές τις καταθέσεις».

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν οι μαρτυρικές καταθέσεις, τον οποίο χαρακτήρισε ασύμβατο με μια αυστηρή ποινική διαδικασία. Αν και αναγνώρισε ότι υπήρξαν πιέσεις για την ταχεία περαίωση της δικογραφίας, ξεκαθάρισε πως την ευθύνη φέρουν όσοι υπέγραψαν και επικύρωσαν το περιεχόμενό τους.



Η εισαγγελέας σημείωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν επωμίζονται το σύνολο της ευθύνης για τη διάσταση που έλαβε η υπόθεση, κάνοντας λόγο για ένα κλίμα υπερβολής και πρόωρων συμπερασμάτων στον δημόσιο λόγο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «υπήρχαν κάποιοι που έπεσαν σαν τα κοράκια με πηχυαίους τίτλους», παρουσιάζοντας την υπόθεση ως σκάνδαλο κολοσσιαίων διαστάσεων χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική έρευνα.



Εκτενής ήταν και η αναφορά της στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Φρουζή, τον οποίο περιέγραψε ως ισχυρό αλλά αμφιλεγόμενο στέλεχος της Novartis. Τόνισε ότι αποτέλεσε τον κοινό παρονομαστή στις αναφορές για τα πολιτικά πρόσωπα, καθώς, αξιοποιώντας τη θέση του στον ΣΦΕΕ, είχε πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ωστόσο, επισήμανε ότι τίποτα δεν διασφαλίζει πως όσα φερόταν να ισχυρίζεται ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, ιδίως υπό το φως της αποχώρησής του από την εταιρία λόγω οικονομικών ατασθαλιών.



Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για τη Λίνα Νικολοπούλου και τον Γιάννη Στουρνάρα, η εισαγγελέας κατέληξε ότι δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το Harvard Project και τη Mindwork, τονίζοντας ότι «δεν προκύπτουν ενοποιητικά στοιχεία ότι έγινε η πράξη έτσι όπως κατατέθηκε». Αντίστοιχη ήταν η εκτίμησή της για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις για ζητήματα δημόσιας υγείας δεν αποδείχθηκε ότι ελήφθησαν με τρόπο μεμπτό.



Τέλος, για τον Ανδρέα Λοβέρδο ανέφερε ότι η τιμολόγηση των φαρμάκων Gilenya και Tasigna εξετάστηκε διεξοδικά στο ακροατήριο, χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο δωροδοκίας ή συμβουλευτικής σχέσης με τον Μανιαδάκη, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για καινοτόμα φάρμακα που αφορούσαν ιδιαίτερα σοβαρές παθήσεις.