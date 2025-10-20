«Είναι η εποχή των συνθέσεων, η εποχή της συνδεσιμότητας. Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το αποτύπωμά της και να κοιτάξει μεγαλύτερες περιφερειακές συνεργασίες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο και λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Ο κ. Γεραπετρίτης, με αφορμή τη συμμετοχή του σήμερα στην υπουργική σύνοδο με θέμα τη «διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα», στην οποία συμμετέχουν η Τουρκία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν, και όπου τα θέματα που θα απασχολήσουν είναι η ενέργεια, οι μεταφορές και η θαλάσσια διαχείριση, υπογράμμισε ότι η ΕΕ οφείλει να διευρύνει τη συνεργασία της με περιοχές όπως η Ανατολική Εταιρική Σχέση, η Μαύρη Θάλασσα και η Κεντρική Ασία.

«Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το αποτύπωμά της. Και για τον λόγο αυτό έχουμε μέσα στην ατζέντα τη συνεργασία με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, με τη Μαύρη Θάλασσα, με την Κεντρική Ασία, έτσι ώστε η Ευρώπη να αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, να μπορέσει να εντάξει περισσότερους εταίρους» είπε και πρόσθεσε: «Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν».

Η δήλωση του υπουργού αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Φιντάν περί «συμβιβασμού στο Αιγαίο» αναφορικά με τα 12 ναυτικά μίλια, που προκάλεσαν αντιδράσεις στην Αθήνα.

Επιπλέον, οι δηλώσεις του έρχονται τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Μάλτα για τη Σύνοδο Κορυφής της MED9, όπου θα τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στην πρωτοβουλία του για τη διοργάνωση Συνόδου των παράκτιων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου -Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Τουρκίας και Λιβύης -πρόταση που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Ισραήλ, καθώς δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή του.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής συνόδου και αναφερόμενος στις διεθνείς κρίσεις ο Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε:

«Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με μία ατζέντα, η οποία βρίσκεται στην αιχμή των γεωπολιτικών εξελίξεων, εν μέσω της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία ήδη έχει εκκινήσει στη Γάζα και εν μέσω των εξελίξεων σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό».

Στη Γάζα, η προσοχή όλων μας, είπε, είναι στραμμένη στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης, έτσι ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία για μία βιώσιμη ειρήνη και να περάσουμε στη δεύτερη φάση.

«Θα ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την παρουσία της Ελλάδας στο Σαρμ Ελ Σέιχ Sκαι τα όσα εκεί διημείφθησαν, καθώς επίσης και την επίσκεψη, λίγες ώρες μετά το Σαρμ Ελ Σέιχ, της Παλαιστίνιας Υπουργού Εξωτερικών, σχετικά με το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας».

Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης, είναι έτοιμη να συμβάλλει τόσο στο κομμάτι της ανασυγκρότησης της Γάζας, όσο και στο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας. «Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι συστηματικά, έτσι ώστε να έχουμε μία βιώσιμη ειρήνη».

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι παρούσα. «Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Επιθυμούμε κάθε ειρηνευτική διαδικασία, η οποία θα δώσει τέλος σε αυτόν τον πολυετή και αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη και για τον λόγο αυτό είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στο κομμάτι το ανθρωπιστικό και το κομμάτι της ανασυγκρότησης».

