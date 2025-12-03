Με έμφαση ότι «οι σημερινές αποφάσεις και ενέργειες θέτουν τα προηγούμενα για το μέλλον», αλλά και με την κατηγορηματική θέση ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία έκπτωση στο διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, προσήλθε στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα «θέτουν τα προηγούμενα για το μέλλον».

Αναφερόμενος στο ουκρανικό ζήτημα, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Υπουργική Σύνοδος διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. «Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να σταθούμε στην Ουκρανία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη, η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν καμία θέση στο σύγχρονο κόσμο, δεν έχουν καμία θέση και συνάρτηση με το διεθνές δίκαιο».

Παράλληλα, ο υπουργός έθεσε στο επίκεντρο τη σημασία της νότιας γειτονίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της Συμμαχίας για την περιοχή. «Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω το ζήτημα της νότιας γειτονίας», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι «η Ελλάδα ήταν από τις χώρες εκείνες που πρωτοστάτησαν στο Σχέδιο Δράσης για τη Νότια Συμμαχία».

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η χώρα μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της ζώνης του Σαχέλ. «Είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή και η ζώνη του Σαχέλ αποτελούν εξαιρετικά κρίσιμες περιοχές για την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή», δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Η διάχυτη αστάθεια που επικρατεί στην ευρύτερη γειτονιά μας επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον ευρωατλαντικό χώρο».

Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη διασφάλιση της σταθερότητας: «Θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ηρεμία στην περιοχή».

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε τη σταθερή θέση της Ελλάδας σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. «Η Ελλάδα είναι στο σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σκληρό πυρήνα του ΟΑΣΕ, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», σημείωσε, τονίζοντας ότι η χώρα μας «στέκεται πάντοτε υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας, υπέρ του διεθνούς δικαίου, χωρίς εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των μερών».