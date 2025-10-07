Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, συζητούν για την αποκλειστική βίντεο συνέντευξη που παραχώρησε ο Προέδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στη Κύπρο στην Έμη Λιβανίου και τον Τέρενς Κουίκ και η οποία θα αναρτηθεί ολόκληρη αύριο Τετάρτη (09.10.25). Σχολιάζουν την απόφαση (επιτέλους, με την γενικότερη πιέση) της Εισαγγελίας Λάρισας να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του αδικοχαμένου, στα Τέμπη , γιού του. Καταπιάνονται και με την υπόθεση «Αλέξης Τσίπρας» με παραλληλισμούς, διαπιστώσεις και αναγωγές σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον.

Huff Trolls: Σύρθηκαν στην απόφαση για έναν πατέρα – Η κίνηση Τσίπρα και το πολιτικό σκηνικό – Βίντεο



Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, συζητούν για την αποκλειστική βίντεο συνέντευξη που παραχώρησε ο Προέδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στη Κύπρο στην Έμη Λιβανίου και τον Τέρενς Κουίκ και η οποία θα αναρτηθεί ολόκληρη αύριο Τετάρτη (09.10.25). Σχολιάζουν την απόφαση (επιτέλους, με την γενικότερη πιέση) της Εισαγγελίας Λάρισας να ικανοποιηθεί πλήρως το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του αδικοχαμένου, στα Τέμπη, γιού του. Καταπιάνονται και με την υπόθεση «Αλέξης Τσίπρας» με παραλληλισμούς, διαπιστώσεις και αναγωγές σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον.