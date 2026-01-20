Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν τα συμβαίνοντα με αγρότες μετά τη χθεσινή τους συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αποδεσμεύοντας αποκλειστικές πληροφορίες και αναλύοντας τα ενδεχόμενα στη συνέχεια του αγώνα ή των κινητοποιήσεων τους στα μπλόκα. Επίσης τρολάρουν Τραμπ και ευρωπαίους «πρόθυμους» και μαζί την Ούρσουλα, φυσικά, για το mercosur «κατόρθωμά» της.

HUFFTROLLS: Αγώνας ή κινητοποιήσεις; Συζήτηση για μια σημαντική λεπτομέρεια για αγρότες και τρολάρισμα για Τραμπ, «πρόθυμους», mercosur και Καρυστιανού

