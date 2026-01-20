Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, σχολιάζουν τα συμβαίνοντα με αγρότες μετά τη χθεσινή τους συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αποδεσμεύοντας αποκλειστικές πληροφορίες και αναλύοντας τα ενδεχόμενα στη συνέχεια του αγώνα ή των κινητοποιήσεων τους στα μπλόκα. Επίσης τρολάρουν Τραμπ και ευρωπαίους «πρόθυμους» και μαζί την Ούρσουλα, φυσικά, για το mercosur «κατόρθωμά» της.
HUFFTROLLS: Αγώνας ή κινητοποιήσεις; Συζήτηση για μια σημαντική λεπτομέρεια για αγρότες και τρολάρισμα για Τραμπ, «πρόθυμους», mercosur και Καρυστιανού
Το Hufftrolls της Τρίτης με τα σχόλια των δημοσιογράφων Τέρενς Κουίκ και Πάνου Κολιοπάνου
20 Ιανουαρίου 2026 • 06:05
