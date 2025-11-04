Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Τέρενς και Πάνος, Κολιοπάνος και Κουίκ, κόβουν και ράβουν για το θέμα των ΕΛΤΑ που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες, αλλά κυρίως στον χώρο της πολιτικής, όπου και γαλάζιοι βουλευτές διαμαρτύρονται έντονα. Στην ατζέντα της κουβέντας τους βάζουν και την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς καλούνται για να καταθέσουν σειρά νυν και πρώην υπουργών.

HUFFTROLLS: Μια συζήτηση που ξεκινά από τα ΕΛΤΑ και καταλήγει στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βίντεο

