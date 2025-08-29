Τι το ήθελε αυτός ο ινδός με το αυτοκίνητο του να πέσει πίσω από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η οποία ως γνωστόν δεν είναι και τόσο ένθερμη οπαδός των αλλοδαπών ανθρώπων που περιφέρονται στην Ελλάδα. Των παράνομων, για να διευκρινίσω, αν και δε νομίζω ότι είναι και ένθερμη οπαδός των όποιων αδειών παραμονής και πόσο μάλλον των ελληνοποιήσεων. Εν πάσει περιπτώσει τουλάχιστον μέχρι τις ώρες που γράφω αυτές τις γραμμές, δεν έκανε κάποιο πιο εξειδικευμένο σχόλιο για τον αλλοδαπό που την τράκαρε και μετά την κοπάνησε. Και πολύ καλά έκανε, γιατί είναι γνωστό ότι και πολλοί Ελληνάρες ακόμα κι ανθρώπους σκοτώνουν και παρατάνε τα θύματα τους στο δρόμο. Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο με τέτοια γεγονότα. Θα ήθελα όμως να διαβάσω σε κάποιο δελτίο τύπου, από αυτά που βγάζει με ταχύτητες τσουνάμι ο εκπρόσωπος της (ομολογώ ότι κάνει εξαιρετική δουλειά) την άποψή της για τους ρωσικούς πυραύλους στο Κίεβο με νεκρούς και τραυματίες την ώρα που υποτίθεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Βλαδίμηρο Πούτιν για σίγαση των όπλων στην Ουκρανία. Αλλά εδώ που τα λέμε, τι να μου πει η ευρωβουλευτής με την δική της φωνή της όποιας λογικής σε αυτόν τον κόσμο, όταν τελικά ζούμε τραγικές καταστάσεις, με τους πρωταγωνιστές τους να μοιράζουν διάφορους ρόλους. Οι θλιβεροί επτά νάνοι, πρώτοι πρώτοι, που προσκύνησαν τον Μέγα Άρχοντα, για να διαπιστώσουν τελικά, χθες έγινε αυτό, ότι ο κολλητός του Μέγα Άρχοντα με τον οποίο περπατούσε μαζί στα κόκκινα χαλιά, τους έριξε κάτι ξεγυρισμένες βόμβες στο οικογενειακό τους σπίτι (Ε.Ε.) στο Κιέβο, αφήνοντας πίσω νεκρούς, τραυματίες και μία περιοχή εξαϋλωμένη από κτίρια.

Βέβαια αν ζούσε ο Ντίσνεϊ, εκτός από τον Ντόναλντ, την Μίνι και τον Γκούφι, θα είχε φτιάξει μια ωραία ταινία κινούμενων σχεδίων, με 27 νάνους αυτή τη φορά. Τα ονόματα δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο να τα σκεφτούμε. Ο Χαστουκάκος, ο Λορδάκος, ο Οικογενειούλης, ο Σπαγετίνος, ο Γιαβολτάκης… Βάλτε εσείς καλοί μου αναγνώστες τα υπόλοιπα…

Φυσικά κανείς από τους νάνους δεν τολμάει να βγάλει έστω και μια διαμαρτυρία στον Μέγα άρχοντα, που τους πηγαινόφερνε μπροστά στις κάμερες ως θλιβερούς κουμπάρους, για να περιμένουν αν ο πρώην ηθοποιός θα βρεθεί τελικά σε όποια πόλη επιλεγεί, για να του παίξει από κοντά μπαλαλάικα, ο κολλητός του Μέγα Αρχοντα. Κάτι που και οι πιό ευφάνταστοι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ, δεν το βλέπουν να γίνεται.

Δύσμοιρη Ευρώπη, σε ποιά χέρια βρίσκεσαι. Ειδικότερα για την Ελλάδα, το αφήνω για την επόμενη φορά, που δεν θα αργήσει. Ήδη από χθες στη Θεσσαλονίκη ζούμε μέρες δόξας ενόψει ΔΕΘ.