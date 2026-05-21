Η σημερινή εκδήλωση στο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, αποτελεί την πρώτη μεγάλη δημόσια δοκιμασία για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Στις 18:30, στη Θεσσαλονίκη, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών επιχειρεί να δώσει πολιτική μορφή σε ένα κίνημα που χτίστηκε γύρω από το αίτημα για δικαιοσύνη, αλλά πλέον καλείται να απαντήσει και στο ερώτημα της κυβερνητικής και κοινωνικής πρότασης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το νέο κόμμα θα κινηθεί γύρω από λέξεις και σύμβολα που παραπέμπουν στην «ελπίδα» και την «προοπτική», με κεντρικό στόχο να απευθυνθεί σε πολίτες που δεν αυτοπροσδιορίζονται απαραίτητα μέσα από τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές Αριστεράς και Δεξιάς.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία. Η πόλη έχει ιδιαίτερο βάρος στη δημόσια διαδρομή της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ η Βόρεια Ελλάδα εμφανίζεται, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ως μία από τις περιοχές όπου το νέο εγχείρημα βρίσκει ήδη θερμή ανταπόκριση. Η παρουσίαση στο «Ολύμπιον» αναμένεται να λειτουργήσει ως πολιτικό και συμβολικό σημείο εκκίνησης.

Η ίδια η Καρυστιανού, με δημόσια ανάρτησή της, κάλεσε τους πολίτες να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για «μήνυμα πραγματικής ελπίδας» και για μια «νέα αρχή». Παράλληλα, άφησε αιχμές για προσπάθειες υπονόμευσης του εγχειρήματος, προειδοποιώντας ότι μπορεί να υπάρξουν πρόσωπα που θα επιχειρήσουν να αλλοιώσουν την εικόνα της εκδήλωσης.

Το πολιτικό ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στην ομιλία της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην εκδήλωση θα υπάρξουν «εκπλήξεις», με χαιρετισμούς και από ανθρώπους του απόδημου Ελληνισμού, ενώ ως πιθανό πρόσωπο που θα προλογίσει την εκδήλωση αναφέρεται δημοφιλής προσωπικότητα, ενδεχομένως από τον χώρο του θεάματος.

Το μεγάλο στοίχημα για την Καρυστιανού είναι αν μπορεί να περάσει από τη συγκίνηση και την κοινωνική αναγνώριση στη συγκρότηση ενός κανονικού πολιτικού φορέα. Η υπόθεση των Τεμπών την έφερε στο κέντρο της δημόσιας ζωής, όμως η πολιτική πλέον απαιτεί πρόγραμμα, στελέχη, οργανωτική δομή και καθαρές απαντήσεις για την επόμενη μέρα.

Στο επιτελείο της φαίνεται να υπάρχει αισιοδοξία, με βάση τη συγκέντρωση υπογραφών και την κινητοποίηση πολιτών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, όμως, δεν λείπουν και οι εσωτερικές δυσκολίες, καθώς αναφέρεται δυσαρέσκεια για την εικόνα που δημιουργήθηκε γύρω από τη διαδικασία των υπογραφών και την επικοινωνιακή διαχείριση των τελευταίων ημερών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η δημόσια παρουσία του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου, ο οποίος δήλωσε ότι γράφτηκε μέλος στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, εξηγώντας πως παρακολουθούσε την πορεία της και ήθελε να στηρίξει την προσπάθειά της. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος βουλευτής, λέγοντας ότι αρχικά δεν είχε τέτοια σκέψη, αλλά δέχεται, όπως υποστήριξε, πολλά μηνύματα στήριξης.

Ο Ζιάγκος απάντησε και στα σενάρια περί «ρωσικής επιρροής», υποστηρίζοντας ότι η σχετική εικόνα δημιουργήθηκε λόγω δύο προσώπων που, όπως είπε, ζουν στη Ρωσία αλλά είναι Έλληνες. Πρόσθεσε, πάντως, ότι για το θέμα αυτό θα τοποθετηθούν η ίδια η Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα.

Η σημερινή πρεμιέρα, επομένως, δεν είναι απλώς μια κομματική εκδήλωση. Είναι το πρώτο τεστ για το αν η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να μετατρέψει ένα ισχυρό κοινωνικό φορτίο σε πολιτικό αφήγημα με διάρκεια. Και κυρίως, αν η «ελπίδα» που προβάλλεται ως κεντρική λέξη του νέου εγχειρήματος μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο πέρα από το συμβολικό της βάρος.