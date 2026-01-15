Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βάζει «κόκκινη γραμμή» στην πολιτική αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «μητέρα που δίνει αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού της» και ξεκαθαρίζοντας ότι ανεξαρτήτως της πολιτικής της επιλογής να ιδρύσει κόμμα, η ίδια παραμένει συνήγορος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Το φόντο, ωστόσο, είναι ήδη εκρηκτικό. Ο Σύλλογος των Πληγέντων βρίσκεται σε εσωτερική αναταραχή, με επιστολές, αιχμές και – τελικά – αποδοχή της παραίτησης της Καρυστιανού από το ΔΣ και προσωρινή ανάληψη καθηκόντων προέδρου από τον Παύλο Ασλανίδη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε ότι η Καρυστιανού «δεν είναι πολιτική της αντίπαλος», σημειώνοντας ότι είναι δικαίωμά της να προχωρήσει στη δημιουργία πολιτικού φορέα. Παράλληλα, περιέγραψε ένα σκηνικό «συστηματικής πίεσης» ώστε να σπάσει το ενιαίο μέτωπο των συγγενών και να μεταφερθεί η συζήτηση από την ουσία της υπόθεσης σε καθαρά πολιτικούς όρους.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι παραμένει συνήγορος τριών οικογενειών θυμάτων που εκπροσωπεί, ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από την Καρυστιανού.

Αυτή η πολιτική συζήτηση «κουμπώνει» πάνω σε μια οργανωτική κρίση στον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών.

Ο Νίκος Πλακιάς τοποθετήθηκε για μία ακόμη φορά με πολύ αιχμηρό τρόπο απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις μετά τις εξαγγελίες της Μαρίας Καρυστιανού για δημιουργία πολιτικού κόμματος, αναφέροντας μεταξύ άλλων πώς θα έπρεπε να κινηθούν οι διαδικασίες σύμφωνα με τον ίδιο.

Το χρονικό των τελευταίων ημερών

10/1: μέλη του ΔΣ (σύμφωνα με δημοσιεύματα) αποστέλλουν επιστολή με αίτημα να αποχωρήσει η Καρυστιανού από την προεδρία/ΔΣ, με το επιχείρημα ότι η ίδρυση κόμματος δημιουργεί ασυμβατότητα.

13/1: η Καρυστιανού ανακοινώνει δημόσια παραίτηση από το ΔΣ.

14/1 (Θεσσαλονίκη): σε συνεδρίαση, γίνεται δεκτή η παραίτηση και ο Παύλος Ασλανίδης αναλαμβάνει προσωρινά χρέη προέδρου μέχρι τη Γενική Συνέλευση.

Οι αιχμές για τα οικονομικά και η «σκιώδης» σύγκρουση

Μέρος της δημόσιας συζήτησης δεν μένει μόνο στο τυπικό ασυμβίβαστο. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η διαφωνία συνδέθηκε και με καταγγελίες/αιχμές περί οικονομικής διαχείρισης και με το γεγονός ότι μέλη του ΔΣ φέρονται να μην υπέγραψαν οικονομικές καταστάσεις/απολογισμό, ζητώντας έλεγχο.

Από την άλλη, το επίσημο αποτέλεσμα – μέχρι στιγμής – είναι θεσμικό: Παραίτηση, αποδοχή, προσωρινή διοίκηση και αναμονή για Γενική Συνέλευση.

Γιατί αποκτά πολιτικό βάρος τώρα

Η υπόθεση δεν «κόβεται» στα δύο (κοινωνία/πολιτική) τόσο εύκολα, γιατί η Μαρία Καρυστιανού έχει ήδη εξελιχθεί σε έντονα συμβολικό πρόσωπο της δημόσιας σφαίρας μετά τα Τέμπη και σύμφωνα με αναλύσεις/δημοσκοπήσεις, η πιθανή κομματική της κίνηση προκαλεί αναταράξεις πριν καν γίνουν οι πλήρεις ανακοινώσεις.

Ταυτόχρονα, διαρροές και δημοσιεύματα δείχνουν ότι δεν έχει “κλειδώσει” ούτε το branding του εγχειρήματος (ονόματα/τίτλοι που συζητούνται κ.λπ.), με εκτιμήσεις για το πότε θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις.

Ποια είναι η Μαρία Καρυστιανού

Η Καρυστιανού είναι παιδίατρος και υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, έχοντας χάσει την κόρη της στο δυστύχημα των Τεμπών. Στοιχείο που εξηγεί γιατί για πολλούς η δημόσια παρουσία της «δεν διαβάζεται» μόνο πολιτικά αλλά πρωτίστως ως μέρος ενός αγώνα δικαίωσης.

Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα

Γενική Συνέλευση/εκλογή νέου ΔΣ στον Σύλλογο (και πιθανό «καθάρισμα» των εσωτερικών εκκρεμοτήτων).

Επίσημες ανακοινώσεις για τον πολιτικό φορέα που προαναγγέλλεται.

Κεντρικό ερώτημα: αν η δημόσια συζήτηση θα μείνει στο «πολιτικό παιχνίδι» ή θα επιστρέψει – όπως ζητούν πολλοί συγγενείς – στο βασικό ζητούμενο: την πορεία της δικαστικής διερεύνησης και την απόδοση ευθυνών.