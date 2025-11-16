Ανακοινώθηκε και επίσημα η συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας.

«O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13.45 τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Advertisement

Advertisement

Θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών», είναι η λακωνική ενημέρωση της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, συζητήσεις για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων θα έχουν ο Ουκρανός πρόεδρος με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψης Ζελένσκι στην Αθήνα- την πρώτη εδώ και δύο χρόνια.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ενέργεια, και συγκεκριμένα ο «κάθετος διάδρομος»- η μεταφορά αερίου μέσω Αλεξανδρούπολης- Βαλκανίων προς την Ουκρανία, με φόντο τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν σχετικά με το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η ενίσχυση της Ουκρανίας με επιπλέον αμυντικό υλικό είναι άλλο ένα θέμα που θέτει πάντα ο Ουκρανός πρόεδρος, με την ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αποσαφηνίσει ότι δεν παραχωρεί οπλικά συστήματα η απώλεια των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την αμυντική θωράκιση της χώρας (οι όποιες παραχωρήσεις αφορούν κατά κανόνα παλαιό και μη επιχειρησιακά αναγκαίο υλικό).

Το πρόγραμμα Ζελένσκι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στο Ελ. Βενιζέλος λίγο μετά τις 12.

Από εκεί, πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο περίπου στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα και στις 13:45 θα επισκεφτεί το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό.

Advertisement

Ακολούθως, στις 15.00 θα μεταβεί στη Βουλή όπου θα συναντηθεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Κίεβο.

Τα μέτρα ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας θα είναι αυξημένα για όλο το χρονικό διάστημα της παραμονής του Ουκρανού Προέδρου στην Αθήνα.

.

Advertisement