Με αφορμή την αναφορά που έκανε στη δήλωση του ο Αλέξης Τσίπρας για την πιθανότητα «να ταξιδέψουμε μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες» και σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα, ο Παύλος Μαρινάκης ανέτρεξε σε παλαιότερη τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, συγκεκριμένα από ένα φόρουμ το 2015.

«Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για θάλασσες ο κ. Τσίπρας, ψάχναμε όλοι για ένα σωσίβιο», ήταν το δηκτικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, προσθέτοντας ότι από την πολιτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ η χώρα επιβαρύνθηκε με ένα αχρείαστο τρίτο μνημόνιο.

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν σε απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο», είπε ξεκινώντας το σχόλιο του ο Παύλος Μαρινάκης για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν θα φέρει καμία διαφορά στη λειτουργία του κοινοβουλίου καθώς -σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο- ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε καμία δραστηριότητα ως βουλευτής Πειραιά.