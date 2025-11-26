Καμία εμπλοκή με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ο Λάμπρος Αντωνόπουλος, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επέστρεψε για «λόγους ευθιξίας» 15.000 ευρώ περίπου από επιδοτήσεις που είχε λάβει προ πενταετίας και στην συνέχεια παραιτήθηκε από γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.

«Στοχοποιήθηκα για πολιτικούς λόγους για να πληγεί το ΠΑΣΟΚ. Θεώρησα πως ήταν ηθική μου υποχρέωση για να μην υπάρχει σκιά και παραιτήθηκα όταν υπήρξαν τα δημοσιεύματα. Για λόγους ευθιξίας. Δεν έχω την παραμικρή άλλη εμπλοκή. Η αίτηση του 2020 έγινε με απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν έχει γίνει έλεγχος ούτε υπήρξαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. Δεν είχα λόγο να επιστρέψω τα χρήματα. Προσπαθούσα να ενταχθώ στον πρωτογενή τομέα», υποστήριξε ο Λάμπρος Αντωνόπουλος κατά την κατάθεση του.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής ο μάρτυρας υποστήριξε πως δεν γνωρίζει τον «φραπέ» αλλά και όταν το 2020 δήλωσε μέσω του ΚΥΔ του 38 εκτάρια βοσκοτόπων στην Τήνο δεν γνώριζε πως το ΚΥΔ του ανήκει. «Δεν ξέρω κανέναν “Φραπέ” ούτε κάποιον “χασάπη”. Δεν έχω εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνώριζα ότι ανήκει στον Ξυλούρη, είναι συναιτεριστικό το ΚΥΔ. Τυχαία πήγα σε αυτό», υποστήριξε ο μάρτυρας.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, εισηγητής της ΝΔ, σχολίας πως «μου κάνει εντύπωση πως εσείς, ένας στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη, έχετε τόσο στενές σχέσεις με τον “Φραπέ”» με τον μάρτυρα να τονίζει πως «δεν έχει δει ποτέ στα μάτια του τον Φραπέ», ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη τόνισε πως δεν έχουν προσωπικές και φιλικές σχέσεις, αλλά πολιτικές. Ο Μακάριος Λαζαρίδης τότε παρουσίασε μια φωτογραφία του μάρτυρα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας πως αυτή είναι από γάμο γνωστού τους, ο μάρτυρας του ανταπάντησε πως αυτή η φωτογραφία είναι από τον γάμο του. «Ο γάμος μου είναι. Από τον γάμο είναι η φωτογραφία. Δεν γνωρίζω τη φωτογραφία του γάμου μου;».

«Το 2021 μεταβιβάσατε δικαιώματα βασικής ενίσχυσης στον γιο του Γιώργου Ξυλούρη, τον γνωστό ως Φραπέ;» ήταν το ερώτημα που του έθεσε ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης. «Καμία τέτοια μεταβίβαση υπήρξε», απάντησε ο μάρτυρας με τον εισηγητή της ΝΔ να καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή σχετικό έγγραφο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, τον διαψεύδει απολύτως. Ο μάρτυρας αρνήθηκε την ίδια στιγμή πως έκανε δεύτερη αίτηση για επιδότηση το 2021, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να καταθέτει εκ νέου σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. Η Μιλένα Αποστολάκη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως αυτό που προκύπτει είναι πως το εν λόγω ΚΥΔ στο οποίο είχε απευθυνθεί ο μάρτυρας και φαίνεται να ανήκει στον «Φραπέ» προχώρησε σε ερήμην του αίτηση μεταβίβασης καθώς και νέα αίτηση για το 2021.