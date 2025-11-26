«Φωτιά στα τόπια» της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έβαλε η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά την κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καταλόγισε στην μάρτυρα πως «κολυμπούσε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει» καθώς, επίσης, και πως είναι «προκλητικός ο τρόπος με τον οποία ζητάει και τα ρέστα».

Ο καβγάς ήταν ιδιαίτερα έντονος με συνεχείς διακοπές και το κλίμα εντός της αίθουσας «ηλεκτρισμένο» που οδήγησε τον πρόεδρο της εξεταστικής Ανδρέα Νικολακόπουλο να διακόψει για λίγα λεπτά την συνεδρίαση προκειμένου να πέσουν οι τόνοι.

Εξετάζοντας την Πόπη Σεμερτζίδου η Ζωή Κωνσταντοπούλου με έντονο τρόπο την κατηγόρησε ως «επιτήδεια» και «ελεγχόμενη», ενώ από την πλευρά της η «αγρότισσα με την Ferrari» απάντησε, με ανάλογη ένταση, πως «με ψεύτικες κατηγορίες δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες της οικογένειάς μας».

Όταν ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ολοκληρώσει τις ερωτήσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε πως σπεύδει να βοηθήσει την μάρτυρα από «κομματική αλληλεγγύη», λέγοντας παράλληλά πως «είναι υπό νεοδημοκρατική προστασία. Διαρκώς κουκουλώνετε. Είστε ξεπλυματίες».

Ο καυγάς φούντωσε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται και στον «γαλάζιο» εισηγητή Μακάριο Λαζαρίδη χαρακτηρίζοντας τον ως «επαγγελματία ψεύτη». Η σκληρή αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε με τον πρόεδρο της εξεταστικής να διακόπτει τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση.

Λίγο πριν ο πρόεδρος της εξεταστικής διακόψει την για λίγο την συνεδρίαση ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης πήρε τον λόγο και έκανε γνωστό πως η κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου, ενώ η ίδια νωρίτερα, κατά την κατάθεση της, είχε υποστηρίξει δεν γνωρίζει να έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα ο «γαλάζιος» εισηγητής κατέθεσε το έγγραφο με την απόφαση της ΝΔ και ημερομηνία 5/8/2025. Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή Μιλένα Αποστολάκη αντέδρασε, πάντως, έντονα στην παρέμβαση του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Ουδέποτε είχε ανακοινωθεί η αναστολή κομματικής ιδιότητα της. Είναι αδιανόητο να έρχονται εδώ και να λέγονται ψεύδη τα οποία καταγράφονται στα πρακτικά. Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενη την κατάθεση της μάρτυρας η οποία ανέφερε πως εξ’ όσων γνωρίζει παραμένει μέλος της ΝΔ.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης δήλωσε, παράλληλα, πως το «γαλάζιο» στρατόπεδο συμφωνεί να κληθεί άμεσα στην εξεταστική ο σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας.

Ενδεικτικοί για την ένταση που επικράτησε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Πόπης Σεμερτζίδου είναι οι διάλογοι που ακολουθούν:

Σεμερτζίδου: Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα την δείτε….

Σεμερτζίδου: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού.

Σεμερτζίδου: Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε; Θα ανακαλέσετε! Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε…. Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα.

Σεμερτζίδου: Έχετε αποδείξεις;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάντε μου μήνυση. Είστε θρασύτατη. Από τα βότανα βγάλατε τα πολυτελή ΙΧ;

Σεμερτζίδου: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

Η ένταση ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και την μάρτυρα συνεχίστηκε και σε άλλο σημείο της κατάθεσης της Πόπης Σεμερτζίδου:

Σεμερτζίδου: Με κατονομάζετε άσχετη;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας κατονομάζω πολύ χειρότερα, σας λέω επιτήδεια και ελεγχόμενη.

Σεμερτζίδου: Δεν μπορεί η γυναίκα να μιλάει για μένα έτσι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα μας πείτε για τα ποσά που κατασχέθηκαν; Ή μονο να οδηγείτε τα πολυτελή ΙΧ ξέρετε;

Σεμερτζίδου: Πρέπει να πάρω άδεια από κάπου;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα εγκλήματος ναι!

Σεμερτζίδου: Δεν υπάρχει καμία κατηγορία!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν εχουν κατασχεσθεί τα οχήματα;

Σεμερτζίδου: Όχι, δεν έχει κατασχεθεί τίποτα. Δεν είστε καλά ενημερωμένη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από τα 2,4 εκατ. ευρώ, έχει μείνει κάτι; Υπάρχει κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

Σεμερτζίδου: Δεν σας επιτρέπω. Δεν τα έχουμε για φάγωμα!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για πιώμα στην υγεία των κορόιδων τα έχετε…

Σεμερτζίδου: Κάνετε αντιπολίτευση πάνω στις πλάτες της οικογένειάς μου! Έχουμε δεσμευμένα χρήματα. Δεν θυμάμαι τι χρήματα έχει το κάθε μέλος της οικογένειάς μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε θρασύτατη!

Σεμερτζίδου: Με ψέματα, με ψεύτικες κατηγορίες δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες της οικογένειάς μας!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με χρυσά κουτάλια φάγατε. Δεν θυμάστε πόσα φάγατε και πόσα μείνανε.

Σεμερτζίδου: Προσωπικά μου έχουν δεσμεύσει 1000 ευρώ. Δεν τα έχω φάει, τα έχω επενδύσει στη δουλειά μου κυρία μου.