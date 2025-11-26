Στην γραμμή της άρνησης εμφανίστηκε η Πόπη Σεμερτζίδου, γνωστότερη ως η «αγρότισσα με την Ferrari», στην κατάθεσης της στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαψεύδοντας με κατηγορηματικό τρόπο όσα τις αποδίδονται.

Η ίδια μίλησε για στοχοποίηση της μέσα από δημοσιεύματα χωρίς, όπως είπε, να γνωρίζει από ποιον και με ποια σκοπιμότητα και χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις εναντίον της.

«Χάσαμε εδώ και τρεισίμιση μήνες τον ύπνο μας χωρίς λόγο» σημείωσε κατά την κατάθεση της, λέγοντας πως «δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι. Τρεισήμισι μήνες τώρα βλέπω το πρόσωπο μου σε κάθε ΜΜΕ. Με κατηγορούν για τα πάντα. Χωρίς αποδείξεις. Χωρίς να είμαι καταδικασμένη. Καταρρέουμε και οικονομικά και ψυχολογικά». Η ίδια μάλιστα ανέφερε πως «με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν email. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω;».

Ένα scooter μόνο

Η Πόπη Σεμερτζίδου, η οποία υποστήριξε κατά την κατάθεση της πως η παραίτηση της από συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ υπήρξε δική της απόφαση και πως δεν γνωρίζει τον «Φραπέ», δήλωσε πως τα πολυτελή αυτοκίνητα που έχουν απασχολήσει τα ΜΜΕ είναι του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία, παραπέμποντας την εξεταστική επιτροπή σε εκείνον για απαντήσεις σε σχέση με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η ίδια υποστήριξε πως προσωπικά έχει στην κατοχή της μόνο ένα μηχανάκι, ένα scooter 125 κυβικών, όπως είπε. Σε σχέση με τα πολυτελή αυτοκίνητα η Πόπη Σεμετζίδου, η οποία δήλωσε κατ’ επάγγελμα αγρότισσα, ανέφερε πως αυτά τα αυτοκίνητα ανήκουν στον σύντροφό της.

Όταν την ρώτησε σχετικά ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, η Πόπη Σεμερτζίδου δήλωσε πως αυτά αποκτήθηκαν το ένα το 2004 (Ferrari) και το άλλο το 2016 (Porsche). «Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα, σε άλλους τα σπίτια , σε άλλους οι πισίνες» όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η μάρτυρας δέχτηκε ερωτήματα από τα μέλη της εξεταστικής για το πόρισμα της Αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος με βάση το οποίο η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα, φέρονται να έχουν εισπράξει περί τα 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων τα 1,5 εκατ. δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς τους οποίους τους οποίους τους χορηγήθηκαν.

Σε αυτό το πλαίσιο η Πόπη Σεμερτζίδου κατέθεσε πως ελέγχθηκε εξονυχιστικά υποστηρίζοντας πως διαφωνεί με το πόρισμα της Αρχής. Η ίδια δήλωσε πως προσωπικά έλαβε περίπου 133.000 ευρώ, καλώντας τους βουλευτές να απευθυνθούν στον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία για τα ποσά που έλαβε ο ίδιος όπως και για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η ίδια τόνισε στην κατάθεση της πως τα κεφάλαια είναι νόμιμα και οι δραστηριότητες δηλωμένες, αναφέροντας πως πριν από 20 ημέρες ελέγχθηκε από την οικονομική αστυνομία «στρέμμα στρέμμα» και «δεν βρήκαν κάτι περίεργο».