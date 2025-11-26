Σήμερα, Τετάρτη καταθέτει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Γνωστή και ως «αγρότισσα με τη ferrari» είναι στηην λίστα μερτύρων ενώ το ερώτήομα που τίιθεται είναι εάν αν θα επιλέξει τελικα να καταθέσει με υπόμνημα όπως ο Γιώργος Ξυλούρης (ο επονομαζόμενος «Φραπές») ή αν θα εμφανιστεί, όπως «Χασάπης», Ανδρέας Στρατάκης (ο παράγοντας με την κόρη που κέρδιζε λαχεία).

Πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης κυρίως «ποντάρουν» ότι για να αποφύγει τις άβολες ερωτήσεις περί ακραίου πλουτισμού και «παχυλών» επιδοτήσεων θα υποβάλει υπόμνημα.

Ωστόσο, άλλοι από την πλειοψηφία σχολιάζουν ότι ενδέχεται να θελήσει να καταθέσει, για να εξηγήσει «πως την έμπλεξαν», όπως έχει υποστηρίξει. Άλλωστε μπορεί να είναι παρούσα στην Εξεταστική και να επικαλεστεί εκεί το «δικαίωμα της σιωπής» χωρίς να έρθει αντιμέτωπη με το αδίκημα της «απείθειας» σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι μεγάλο τμήμα της περιουσίας της κ. Σεμερτζίδου έχει δεσμευτεί από την Αρχή για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες. Η δέσμευση αφορά 11 ακίνητα, καθώς και πολυτελή οχήματα. Ανάμεσά τους μία Porsche και η περίφημη Ferrari.