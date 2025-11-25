Τρεις μεγάλες αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση χτες βράδυ.

Πιο συγκεκριμένα:

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών μαζί με όλες τις αρμοδιότητες και τις διαπιστεύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ Το προσωπικό μεταφέρεται στην Αρχή με τριετή απαγόρευση μετακίνησης Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο για την επιστροφή επιδοτήσεων οι οποίες καταβλήθηκαν παράνομα ή αχρεωστήτως

Στόχος είναι το νομοσχέδιο να ψηφισθεί από τη Βουλή, πριν το κλείσιμο αυτής για τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ανταποκρίνεται πλήρως στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανισμό πληρωμών, διότι η ΑΑΔΕ είχε λειτουργήσει με επιτυχία ως φορέας πληρωμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διαθέτει ακόμα αυξημένη ικανότητα διεξαγωγής αυστηρών ελέγχων, καθώς και ισχυρό υπόβαθρο ψηφιακής υποδομής και πληροφορικών συστημάτων

Ολοκληρώνονται οι πληρωμές

Η βασική φάση των πληρωμών υλοποιείται στο τέλος αυτής της εβδομάδας, και αρχές της επόμενης, αφού ελήφθη η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πλήρες πακέτο των πληρωμών θα ολοκληρωθεί το 2025, δηλαδή μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας ότι ήδη μπλοκάρονται ΑΦΜ τα οποία έχουν σχέση με υποθέσεις και ποινικές διώξεις, κάτι που σημαίνει ότι η πλειονότητα του αγροτικού κόσμου θα πάρει περισσότερα χρήματα καθώς οι πόροι δεν επιστρέφονται στις Βρυξέλλες αλλά θα ακολουθήσει και δεύτερη κατανομή.