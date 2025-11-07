Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενείται από στο Ζάππειο Μέγαρο, το πρωί της Παρασκευής (7/11).

Advertisement

Advertisement

«Συνεχής δεσμός μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ που βασίζεται σε κοινούς στρατηγικούς στόχους», σημείωσε στην έναρξη της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις”, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Τα τελευταία έξι χρόνια η χώρα μου έχει χαράξει τη δική της πορεία στην ενέργεια. Απόφαση να φύγουμε από τον λιγνίτη και να επενδύσουμε σε ΑΠΕ που σήμερα καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών μας».

“Στρατηγικό στοιχημα γύρω από το φυσικό αέριο και θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του”.

“Έχουμε γίνει πάροχος ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Πριν από μερικά χρόνια δεν ήμασταν καν προορισμός για το φυσικό αέριο. Ήμασταν υποσημείωση”, ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ έδωσε έμφαση στις υποδομές της χώρας, αυτές που υπάρχουν και αυτές που θα κατασκευασθούν.

“Η Ελλάδα είναι το φυσικό σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια, που θα αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο στην περιοχή”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης.

Advertisement

“Η Ελλάδα είναι το φυσικό σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια, που θα αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο στην περιοχή. Αυτά, λοιπόν, είναι τα βασικά στοιχεία της ενεργειακής μας πολιτικής. Επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη των δικών μας πόρων, στην κατασκευή της δικής μας υποδομής και, φυσικά, στο να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη”, σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

“Η απαγόρευση φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μας δίνει τη δυνατότητα να επανασχεδιάσουμε τον ενεργειακό χάρτη. Δεν πρέπει να συνεχίσει να εισέρχεται στην Ευρώπη το ρωσικό φυσικό αέριο από την “πίσω πόρτα”, δηλαδή την Τουρκία”, είπε μεταξύ άλλων.

Αυτό που υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τον Κάθετο Διάδρομο που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα»

Advertisement

“Χρειαζόμαστε μία ενεργειακή μετάβαση με λιγότερο κόστος”, πρόσθεσε και αναφερφόμενος στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης εξήγησε ότι “πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο για το θέμα των τιμών ενέργειας γιατί αυτές που είναι σήμερα δεν είναι δίκαιες”.

“Αυτή η συνάντηση συμβολίζει τον στενό δεσμό μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Η σχέση μας γίνεται όλο και ισχυρότερη κάθε χρόνο”, τόνισε απευθυνόμενος στους Αμερικανούς Υπουργούς που βρίσκονται στο Ζάππειο και στην Πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Advertisement

Υπενθυμίζεται πως η διήμερη σύνοδος (6-7 Νοεμβρίου) συγκεντρώνει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή τεσσάρων Αμερικανών υπουργών, 25 Ευρωπαίων ομολόγων τους και εκπροσώπων 17 πολυεθνικών ενεργειακών εταιρειών, ενώ στο επίκεντρο τίθεται η ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης και η σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.

Σημειώνεται πως το πρωί της Πέμπτης υπεγράφη στο Ζάππειο Μέγαρο η συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean, για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα συστηματικής εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες.

Advertisement

Advertisement