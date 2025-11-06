Η συμφωνία ανάμεσα στην ExxonMobil και την Hellenic Energy, με τη σαφή στήριξη της Ουάσινγκτον, σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας στη σκηνή των ερευνών υδρογονανθράκων έπειτα από τέσσερις δεκαετίες απουσίας. Δεν πρόκειται απλώς για μια επενδυτική συνεργασία, αλλά για ένα στρατηγικό βήμα με ευρύτερες γεωπολιτικές και ενεργειακές συνέπειες για ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Block 2 στη Δυτική Ελλάδα, στο οποίο η ExxonMobil αποκτά ποσοστό 60%, θεωρείται από τα πλέον υποσχόμενα σημεία της ελληνικής ΑΟΖ. Οι σεισμικές έρευνες του 2020 έχουν ήδη δείξει ενθαρρυντικά στοιχεία για κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, και το πρώτο γεωτρύπανο εκτιμάται ότι θα φτάσει στη χώρα έως το 2026 ή τις αρχές του 2027.

Η συμφωνία αυτή αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Μεσόγειο, τη στιγμή που η Ευρώπη αναζητά σταθερές πηγές τροφοδοσίας πέρα από τη Ρωσία. Η αμερικανική στρατηγική «ενεργειακής αφθονίας και ασφάλειας» εντάσσει την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο δίκτυο ενεργειακής συνεργασίας που συνδυάζει επενδύσεις, σταθερότητα και περιφερειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, η ενεργός συμμετοχή Ελλήνων μηχανικών και γεωλόγων στη διαδικασία των ερευνών προσδίδει εθνικό κύρος και τεχνογνωσία στο έργο, ενώ η επιτυχία του θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας.

Αν το σχέδιο προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον απλός παρατηρητής των ενεργειακών εξελίξεων, αλλά ενεργός παράγοντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Μετά από δεκαετίες απουσίας, η διάτρηση επιστρέφει – και μαζί της, η ελπίδα για μια Ελλάδα που παράγει, εξάγει και αποφασίζει.