“Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση (στα ΕΛΤΑ), με διάλογο και στόχο να μη μείνει κανένας πολίτης ακάλυπτος και κανένας υπάλληλος να μη χάσει τη δουλειά του”, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη «η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα δεν συνεπαγέται υπαναχώρηση. Το σχέδιο το επέλεξε η Διοίκηση ως αναγκαίο να υπάρξουν τα ΕΛΤΑ» ενώ ξεκαθάρισε -απαντώντας σε σχετική ερώτηση- ότι «εμείς δεν παραιτήσαμε κανέναν». Παράλληλα επανέλαβε ότι υπήρξε ατυχέστατη επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος από τη διοίκηση.

Advertisement

Advertisement

«Άλλο πράγμα η παραίτηση και άλλο πράγμα η εξυγίανση», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επαναλαμβάνοντας ότι θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Διοίκησης και ξεκαθάρισε ότι «η πολιτική βούληση είναι το σχέδιο να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί».

Σε διάφορα σημεία της τοποθέτησης του αναφέρθηκε στη διεξαγωγή διαλόγου και στην πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών που θα ακολουθήσει, σημειώνοντας ότι “αυτή η μεταρρύθμιση δεν είναι κατά της κοινωνίας αλλά υπέρ της κοινωνίας”.

«Δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα, είμαστε και για τα δύσκολα» είπε με νόημα τονίζοντας ότι προηγείται το καλό της κοινωνίας.

Ερωτηθείς αν είναι συμπαγής η εικόνα της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και του κυβερνητικού σχήματος, μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις μερίδας βουλευτών στην τηλεδιάσκεψη για τα ΕΛΤΑ, απάντησε ότι «η ΝΔ έχει την πιο συμπαγή ΚΟ» εξηγώντας ότι οι βουλευτές μετέφεραν τις αγωνίες των πολιτών. Και πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν και για την εξοικονόμηση των πόρων αλλά και για τον σχεδιασμό με τον οποίον θα εξυπηρετούνται πλέον.