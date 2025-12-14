Να μείνει εκτός της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων ήταν το μήνυμα που έστειλε προς όλες τις πολιτικές πτέρυγες ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στη Βουλή κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού.

«Μη μαλώσουμε για αυτό, να μαλώσουμε για όλα τα άλλα. Θα μας πάει σε άλλο επίπεδο σαν χώρα. Τόσες χώρες το έχουν εκμεταλλευτεί. Εμείς όχι; Δέσμιοι στην μιζέρια μας;» ήταν η πρόσκληση-μήνυμα που έστειλε προς την αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο τομέας της ανάπτυξης των υδρογονανθράκων πρέπει να έχει τη μέγιστη δυνατή εθνική συναίνεση όχι μόνο επειδή – όπως χαρακτηριστικά τόνισε – έχει τη συντριπτική αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας, αλλά κυρίως επειδή αν αποδειχθεί πως τα κοιτάσματα είναι εμπορευματικά εκμεταλλεύσιμα, τότε θα ωφεληθούν όλοι, όλη η πατρίδα.

«Η ενεργός δραστηριοποίηση στην ελληνική επικράτεια των δύο μεγαλύτερων διεθνώς εισηγμένων ενεργειακών κολοσσών αυξάνει τη σταθερότητα, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και δημιουργεί ένα ευρύτερο δίχτυ ενεργειακής προστασίας», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας για την παρουσία στη χώρα μας διεθνών ενεργειακών κολοσσών, όπως η Chevron και ExxonMobil, αλλά και στην πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από 40 χρόνια.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στον «Κάθετο Διάδρομο» υπογράμμισε πως δημιουργεί μια αρτηρία ανάπτυξης και προόδου, με την χώρα μας να βρίσκεται στην καρδιά αυτής της αλληλουχίας, αποτελώντας το σημείο αναφοράς όπου διασταυρώνονται δρόμοι ενέργειας, υποδομές, αγωγοί, λιμάνια, σιδηρόδρομοι και οδικοί άξονες.

Όπως περιέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κεντρικό στόχο της κυβέρνησης αποτελεί η εξασφάλιση άφθονης και προσιτής ενέργειας για κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση, στέλνοντας το μήνυμα πως ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας περνάει μέσα από την ενέργεια και υπό αυτό το πρίσμα, η κυβέρνηση επενδύει στη στρατηγική ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια.

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με το κόστος της ενέργειας ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε λέγοντας: «Ποιος έθεσε το θέμα στο ανώτατο δυνατό πλαίσιο; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσει ένα πλαίσιο προτάσεων. Στα ενεργειακά δίκτυα αναφέρομαι. Μην είμαστε μικρόψυχοι, να αναγνωρίσουμε τις επιτυχίες της ελληνικής κυβέρνησης».