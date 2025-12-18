Ο Προϋπολογισμός του 2026 «κουμπώνει» πάνω στο πακέτο φοροελαφρύνσεων που ανακοινώθηκε το φθινόπωρο, με στόχο να αυξηθούν οι καθαρές αποδοχές μέσα σε συνθήκες επίμονης ακρίβειας.

Το “μεγάλο χαρτί” για μισθωτούς και συνταξιούχους είναι η αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (με επίδραση στην παρακράτηση από 1/1/2026), ενώ για τους συνταξιούχους ξεχωρίζει η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της αύξησης με την προσωπική διαφορά.

Μισθωτοί – Η νέα κλίμακα

Από 1 Ιανουαρίου 2026, το βασικό αποτέλεσμα για τους μισθωτούς (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) είναι ότι θα βλέπουν αυξημένες καθαρές αποδοχές λόγω μικρότερης παρακράτησης που προκύπτει από τη νέα φορολογική κλίμακα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Μείωση συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα €10.000 έως €40.000.

Νέο ενδιάμεσο κλιμάκιο 39% για εισοδήματα €40.000 έως €60.000 (ενώ παραμένει ο ανώτατος συντελεστής 44% για υψηλότερα εισοδήματα).

Περαιτέρω ελάφρυνση για οικογένειες με παιδιά, ειδικά για το κομμάτι εισοδήματος €10.000–€20.000, με ισχυρότερη στόχευση στις πολύτεκνες οικογένειες.

Μηδενικός φόρος για νέους κάτω των 25 για εισόδημα έως €20.000.

Για ηλικίες 26–30, προβλέπεται συντελεστής 9% στο τμήμα εισοδήματος €10.000–€20.000.

«Ξεμπολοκάρει» η προσωπική διαφορά των συνταξιούχων

Για το 2026 προβλέπεται νέα ετήσια αύξηση συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ (οι σχετικές προβλέψεις στον δημόσιο διάλογο συγκλίνουν κοντά στο ~2,4%), όμως το κρίσιμο είναι ότι ένα μεγάλο μέρος συνταξιούχων που μέχρι σήμερα έβλεπε την αύξηση να “ροκανίζεται” λόγω προσωπικής διαφοράς, θα αρχίσει να παίρνει τουλάχιστον ένα μέρος της αύξησης στην τσέπη.

«Κλειδί» η προσωπική διαφορά

Από Ιανουάριο 2026: δεν θα συμψηφίζεται το 50% της αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά.

Από Ιανουάριο 2027: καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός.

Οι άμεσα ωφελούμενοι εκτιμώνται περίπου σε 671.000 συνταξιούχους.

Μέχρι σήμερα, πολλοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έπαιρναν “λογιστικά” αύξηση αλλά μηδενική ή μικρή καθαρή μεταβολή, επειδή η αύξηση συμψηφιζόταν. Το 2026 ξεκινά το “σπάσιμο” αυτού του μηχανισμού και το 2027 έρχεται η πλήρης κατάργηση.

Επίσης, η προσαύξηση της σύνταξης λόγω εργασίας δεν θα συνυπολογίζεται στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων .

Οι μισθωτοί που βγαίνουν «κερδισμένοι»:

– όσοι έχουν εισόδημα πάνω από €10.000 και έως €40.000 (λόγω -2 μονάδων στους συντελεστές),

– οικογένειες με παιδιά (επειδή η αρχιτεκτονική της κλίμακας δίνει πρόσθετη ελάφρυνση στο €10.000–€20.000),

– νέοι (ιδίως κάτω των 25 και 26–30) με τις ειδικές ρυθμίσεις.

Ένα όφελος που θα φανεί από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου.

Οι συνταξιούχοι που ωφελούνται:

– όσοι έχουν προσωπική διαφορά (γιατί αρχίζουν να λαμβάνουν μέρος της αύξησης ήδη από 2026),

– εργαζόμενοι συνταξιούχοι, από τη ρύθμιση για την ΕΑΣ.