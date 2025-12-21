Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στην ομιλία του στη βουλή, την βραδιά που ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και στο εύρημα του ξεναγού και της επιλεκτικής ξενάγησης. Σχολιάζει επίσης και τα όσα έγιναν με τον ΕΛΓΑ και τους αγρότες, χωρίς να κοπεί έστω κι ένα κεφάλι υπεύθυνου. Και αναφέρεται στην απαράδεκτη μεθόδευση του «κοινωνικού αυτοματισμού» σε βάρος παιδιών των πενθήμερων σχολικών εκδρομών. Και μάλιστα σχεδιασμένη από αρμόδιους που απορεί ο Τέρενς αν είναι πατέρες.

Καλή Κυριακή κύριε Πρωθυπουργέ: Η επιλεκτική ξενάγηση, τα κεφάλια που δεν κόβονται και τα άλλα που δεν σκέφτονται ως πατέρες – ΒΙΝΤΕΟ

