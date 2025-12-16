Με 159 «ναι» εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του 2026, ενώ «όχι ψήφισαν 136 βουλευτές της αντιπολίτευσης. Υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, πρώην «Σπαρτιάτες», Χάρης Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης.

Η Νίνα Κασσιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποιήθηκε υπερψηφίζοντας τις δαπάνες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το κόμμα της καταψήφισε. Από τη ψηφοφορία απείχαν ο Αντώνης Σαμαράς αλλά και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Μέτρα στήριξης

Την πενθήμερη μάχη του προϋπολογισμού έκλεισε με την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «τα νούμερα του προϋπολογισμού δεν επιδέχονται αμφισβήτησης», δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανεργίας αλλά και στην «πολιτική μείωση του χρέους που είναι η ταχύτερη μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης». Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη «όλα αυτά γίνονται χωρίς κανένα κίνδυνο για τη δημοσιονομική ισορροπία», ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού που είναι μεγαλύτερη της αύξησης του πληθωρισμού. «Είναι μία πραγματικότητα που οφείλουμε να αναγνωρίζουμε» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην εθνική στεγαστική πολιτική και τη βοήθεια που έλαβαν 20.000 πολίτες για να αγοράσουν σπίτι. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέες δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

-Νέο γενναίο πρόγραμμα αναβάθμισης κλειστών ακινήτων με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ

-Για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς επιστροφή δύο ενοικίων ανεξαρτήτως εισοδήματος για σπίτι που νοικιάζουν στην περιοχή που υπηρετούν, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης

–Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων της επαρχίας που θα νοικιάζονται σε δημοσίους υπαλλήλους

-Επιπρόσθετοι περιορισμοί στην βραχυχρόνια μίσθωση

-Νέο πλαίσιο κινήτρων για χτίσιμο κατοικιών που θα κατευθύνονται για ενοικίαση

-Ρύθμιση του ΥΠΕΝ για μετατροπή ακινήτων που είχαν άλλη χρήση και να μετατραπούν σε οικιστική.

Ο πρωθυπουργός, παράλληλα, προανήγγειλε διάταξη για δάνεια σε ελβετικό φράγκο τα οποία θα μετατρέπονται σε ευρώ με χαμηλό επιτόκιο, ώστε οι δόσεις να καθίστανται προβλέψιμες. Η διάταξη θα προβλέπει και «κούρεμα», όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και αφορά 50.000 δανειολήπτες.

Το μήνυμα Πιερρακάκη

Με το μήνυμα πως ο προϋπολογισμός του 2026 «συμβάλλει στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων, απέναντι στις πιέσεις που προκάλεσε η διεθνής, ευρωπαϊκή και ελληνική κρίση του κόστους ζωής» εμφανίστηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και νέος πρόεδρος του Eurogroup στην συζήτηση επί του κρατικού προϋπόλογισμού.

«Ο προϋπολογισμός που καταθέτουμε σήμερα δεν είναι προϋπολογισμός αποκατάστασης. Δεν είναι προϋπολογισμός άμυνας. Δεν είναι προϋπολογισμός που γράφεται υπό τον φόβο της επόμενης κρίσης. Είναι ο προϋπολογισμός μιας χώρας που, μετά από δεκαπέντε χρόνια αρχικά δοκιμασιών και έπειτα ανάκαμψης, αποκτά ξανά το δικαίωμα – και την υποχρέωση – να σκέφτεται σε όρους εποχής» υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το προσκλητήριο Ανδρουλάκη στις δημοκρατικές δυνάμεις για πολιτική αλλαγή με αιχμή για Τσίπρα

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση από το βήμα της Ολομέλειας στην συζήτηση του προϋπολογισμού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε προσκλητήριο κοινού αγώνα στις «δημοκρατικές δυνάμεις» έτσι ώστε να έρθει ταχύτατα η πολιτική αλλαγή.

«Είναι στα χέρια μας να αλλάξει αυτό, ο πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει μεσσίες, από αυτούς που σκύβει το κεφάλι στην εγχώρια ολιγαρχία, πολιτικούς με εξαρτήσεις, αλλά με αυτονομία από συμφέροντα» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μια αναφορά – «φωτογραφία», όπως εκτιμήθηκε στη Βουλή, για τον Αλέξη Τσίπρα και τις κινήσεις του στην πολιτική σκακιέρα. «Καλώ κάθε Έλληνα πολίτη ό,τι κόμμα και εάν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να φέρουμε την αλλαγή» πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και συνόψισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής λέγοντας πως «το δίλημμα είναι: ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε ή παίρνουμε την ζωή μας στα χέρια μας».

Σφοδρή επίθεση Φάμελλου σε Μητσοτάκη με το βλέμμα στον Τσίπρα

Δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του οικονομικού επιτελείου της «γαλάζιας» κυβέρνησης στην ομιλία του επί του κρατικού προϋπολογισμού. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για έναν «μνημονιακό προϋπολογισμό χωρίς να υπάρχουν μνημόνια» που οδηγεί «σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε με έμμεσο τρόπο στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα στην Κεντροαριστερά σημειώνοντας πως η εποχή μας «δεν αφήνει περιθώρια ούτε για εγωισμούς, ούτε για μοναχικές πορείες» αλλά και πως «δεν είναι θέμα μικροκομματικών υπολογισμών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων, αλλά απαιτείται ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. «Μόλις οι δυνάμεις της προόδου συναντηθούν σε ένα κοινό πρόγραμμα, τότε θα δώσουν ελπίδα, θα αλλάξουν τους συσχετισμούς. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε την ευθύνη να ενώσουμε δυνάμεις. Οι καθυστερήσεις και οι αρνήσεις από τα άλλα προοδευτικά κόμματα παίζουν το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη» τόνισε, με νόημα, ο Σωκράτης Φάμελλος.

