Το οικονομικό επιτελείο μελετούσε το τελευταίο διάστημα νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι έχει έρθει η ώρα των ανακοινώσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αρχικά υπήρχε η πληροφόρηση ότι η οποιαδήποτε ανακοίνωση θα γινόταν προς το τέλος του μήνα. Τελικά φαίνεται ότι έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις -ίσως κάποιες «πινελιές» να μένουν- οπότε ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, ίσως και αύριο, για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις, ένα θέμα που είχε ουσιαστικά προαναγγείλει και μέσω της κυριακάτικης ανάρτησης του.

Το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα αφήνει περιθώρια για επιπλέον μέτρα

Την επιβεβαίωση της είδησης έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μέσω συνέντευξης του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών στην οποία έκανε λόγο για «συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα» προσθέτοντας ότι «τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις, ακόμα και αύριο, για νέα μέτρα στήριξης».

Και όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλά για «καλά νέα» προφανώς αναφέρεται στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στο πλεόνασμα που καταγράφεται, άρα και στη δυνατότητα που έχει η κυβέρνηση για επιπλέον στήριξη των πολιτών. Και αύριο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την ΕΛΣΤΑΤ για το ακριβές ύψος του πλεονάσματος, το οποίο αναμένεται να είναι υψηλότερο του αναμενομένου, οπότε ανοίγει ο δρόμος για τα νέα μέτρα. Και ανάλογα του ύψους της αύξησης, θα εξαρτηθεί και το οικονομικό περιθώριο των νέων μέτρων. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είχε τονίσει πολλές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις του ότι μέρος της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία, κάτι που αναμένεται να ισχύσει με τις νέες παρεμβάσεις.

Τα σενάρια για τα νέα μέτρα

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέρος των μέτρων που ισχύουν σήμερα θα παραταθεί -όπως η επιδότηση στο diesel κίνησης- ενώ αναμένονται νέες παρεμβάσεις για πιο ευάλωτες κατηγορίες πολιτών όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποιες παρεμβάσεις στη φορολογία.

Όλα αυτά όμως θα «κλειδώσουν» τις επόμενες ώρες καθώς αυτή τη στιγμή γίνονται οι τελευταίες συζητήσεις στο οικονομικό επιτελείο. Η ουσία είναι ότι έχει ληφθεί η απόφαση για περαιτέρω στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια που προκαλεί η σύρραξη στη Μέση Ανατολή.