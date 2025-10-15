Στην τελετή εγκαινίων του νέου Ογκολογικού Κέντρου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» παρέστη το πρωί της Τετάρτης (15/10) ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον χώρο επισκέφθηκε και το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Η νέα ογκολογική μονάδα κατασκευάστηκε χάρη σε δωρεά της της ΑΜΚΕ «Αιγέας» του κ. Αθανασίου Μαρτίνου και είναι η πρώτη που φιλοξενείται σε ξεχωριστό κτήριο σε δημόσιο νοσοκομείο.

«Νομίζω ότι όλοι -και όλοι μας έχουμε στην οικογένειά μας περιστατικά συγγενών μας που έχουν δώσει τη μάχη με τον καρκίνο- ξέρουμε ότι όσο σημαντική είναι η ιατρική φροντίδα αυτή καθαυτή, άλλο τόσο είναι και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ενός συστήματος υγείας να περιθάλψει τους ασθενείς σε συνθήκες ποιότητας και αξιοπρέπειας.

Ακριβώς αυτό προσφέρουμε σήμερα με αυτό το καινούργιο ογκολογικό Κέντρο, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να βρεθούμε και στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο, όπου πραγματικά συντελούνται κοσμοϊστορικές εξελίξεις», ανέφερε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ μίλησε αναλυτικά για τη βαρύτητα που δίνει η κυβέρνηση στην ανάταξη της Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Την καλύτερη αξιολόγηση τη δίνουν οι ίδιοι οι ασθενείς»

«Το ΕΣΥ αλλάζει. Αλλάζει προς όφελος των ασθενών, αλλάζει προς όφελος των ιατρών, των νοσηλευτών, του προσωπικού», τόνισε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι «τελικά η καλύτερη αξιολόγηση του έργου μας δεν είναι αυτά τα οποία θα πούμε εμείς, η όποια άποψη μπορεί να εκφράζεται από όποιο πολίτη έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί κατά των πολιτικών της κυβέρνησης, η καλύτερη αξιολόγηση είναι αυτό το οποίο μας δίνουν οι ίδιοι οι ασθενείς. Και μέσα από την πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει, να ζητούμε από τους ίδιους τους ασθενείς να αξιολογούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά την έξοδό τους από κάθε νοσοκομείο, διαπιστώνουμε ότι τελικά η εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι καλύτερη από αυτή την οποία κάποιοι επιμένουν διαρκώς να παρουσιάζουν», σημείωσε ο πρωθυπουργός ενώ τόνισε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του έργου των ιατρών, των νοσηλευτών και του προσωπικού του ΕΣΥ.

«Υλοποιείται η μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών του ΕΣΥ από την ίδρυσή του»

Μεταξύ των θεμάτων που ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν και αυτό των εργασιών γίνονται για τη βελτίωση των υποδομών των νοσοκομείων της χώρας.

«Θα λειτουργήσουν σε λίγες εβδομάδες από τώρα τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών του «Αττικόν». Θα είναι τα πιο σύγχρονα στη χώρα. Θα είναι πραγματικά μια επανάσταση για τις υπηρεσίες υγείας που μπορεί να προσφέρει αυτό το νοσοκομείο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της δυτικής Αθήνας.

Ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και πάρα πολλά άλλα τμήματα επειγόντων περιστατικών και κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Όταν το πρόγραμμα αυτό ολοκληρωθεί, στα μέσα του 2026, θα συζητάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυσή του, σε συνδυασμό με την προσθήκη προσωπικού, αλλά και σε συνδυασμό με τις πολύ μεγάλες προσπάθειες τις οποίες κάνουμε να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση όχι μόνο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά κυρίως στην πρόληψη».

«Το “Προλαμβάνω” είναι το πιο καινοτόμο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής στην Ευρώπη»

Μένοντας στη σημασία της πρόληψης, ο πρωθυπουργός μίλησε για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», για το οποίο είπε ότι είναι ίσως το πιο καινοτόμο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής και προληπτικών εξετάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. «Το έχουν αγκαλιάσει οι συμπολίτες μας. Αλλάζουμε σιγά-σιγά την κουλτούρα του τι σημαίνει να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να προσέχουμε. Να φροντίζουμε, όχι απλά να κάνουμε υγιεινή ζωή, αλλά να κάνουμε εκείνες τις προληπτικές εξετάσεις που ενδεχομένως να σώσουν ζωές.

Και θέλω να συγχαρώ όλη την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το γεγονός ότι με πίστη και επιμονή υλοποιούν αυτό το σχέδιο για το νέο, καλύτερο ΕΣΥ για το οποίο δεσμευτήκαμε στους Έλληνες πολίτες και το οποίο υλοποιούμε βήμα-βήμα».

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε τον χαιρετισμό του στην τελετή των εγκαινίων ευχαριστώντας τον κ. Μαρτίνο κάνοντας λόγο για τη συνολική προσφορά του, η οποία -όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης- συνδυάζει τη διακριτικότητα με ένα υψηλό αίσθημα καθήκοντος. «Μία διαφορετική, θα έλεγα, αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο συμπολίτες μας που διαθέτουν οικονομική επιφάνεια, προσφέρουν στα κοινά, συμπράττοντας με την πολιτεία, στα πλαίσια μίας ευρύτερης συμμαχίας Δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Διοικητή του νοσοκομείου Σπύρο Αποστολόπουλο και τη Διευθύντρια του Κέντρου, Αμάντα Ψυρρή, και ενημερώθηκε για τις σύγχρονες υποδομές και τις δυνατότητες του χώρου θεραπείας ως προς τη φροντίδα των ασθενών.

Το νέο Ογκολογικό Κέντρο του «Αττικόν»

Η νέα ογκολογική μονάδα καλύπτει 1.097 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει 31 θέσεις θεραπείας, έναντι οκτώ που είχε μέχρι πρότινος. Υπολογίζεται πως θα εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 ασθενείς ανά έτος, 41% περισσότερους σε σύγκριση με το 2019, καθιστώντας το «Αττικό» ένα υπερσύγχρονο και ολοκληρωμένο ογκολογικό κέντρο.

Το Κέντρο διαθέτει κλινική επιζώντων, που προσφέρει στήριξη στους ασθενείς από τη διάγνωση έως την ίαση, προσφέρει εξατομικευμένη περίθαλψη, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε όγκου, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία ευρωπαϊκής πιστοποίησης ως μονάδα που προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα για τον καρκίνο του πνεύμονα, ώστε να καταστεί Comprehensive Cancer Center.

Η μονάδα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, κατάλληλους χώρους θεραπείας, καθώς και ειδικούς χώρους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Γεωργιάδης: “Αύξηση παραγωγής έργου στο “Αττικόν” κατά 44,71%“

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην ευρύτερη ενίσχυση του «Αττικόν» κατά τα τελευταία έξι χρόνια, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το Νοσοκομείο “Αττικόν” έχει αύξηση προσωπικού 17,37%, έχει αύξηση επισκέψεων εξωτερικών ασθενών 5,10%, έχει αύξηση στις χημειοθεραπείες που διενεργεί 41,31%, έχει αύξηση στις ακτινοθεραπείες που διενεργεί σε ασθενείς 55,12%, έχει αύξηση στις νοσηλείες 12,91%, έχει αύξηση στα χειρουργεία, παραγωγή δηλαδή έργου 44,71%.

Ως γιος μητέρας που πέθανε κάνοντας χημειοθεραπεία για τη λευχαιμία της και ξέροντας τι θα πει για έναν ασθενή το να δέχεται αυτές τις “βαριές” θεραπείες, μπορώ να σας πω ότι ο χώρος που υπάρχει μέσα εδώ και που χάρη στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και την οικογένειά του, εις μνήμη της αειμνήστου μητρός του, θα λειτουργεί από δω και μπρος, αγαπητέ Θανάση, για πολλά χρόνια, θα θεραπεύει κάθε μέρα πολλούς ανθρώπους, θα κάνει τη ζωή τους, στη δυσκολότερή τους ώρα, λίγο καλύτερη. Και πραγματικά σε ευγνωμονούμε γι’ αυτό».

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «για την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του, όπως και τους Υπουργούς Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και όλους τους προσκεκλημένους εδώ. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Πρύτανη, τον καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο και την καθηγήτρια, την κα Αμάντα Ψυρρή, που είναι Διευθύντρια εδώ της Β’ Παθολογικής – Ογκολογικής κλινικής για την τιμή που έκαναν στην οικογένειά μου να ονοματοδοτήσουν αυτό το σπουδαίο Κέντρο στο όνομα της μητέρας μας, Αθηνάς». Ευχαρίστησε επίσης τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νίκαιας, εξήρε τη συνεργασία του με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μάριο Θεμιστοκλέους και κατέληξε ευχόμενος «στους γιατρούς, στους νοσηλευτές σε όλους στο νοσοκομείο, καλή δουλειά και καλή συνέχεια στο έργο τους».

