Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Νταβός και στην παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία απειλεί να επισκιάσει το Οικονομικό Φόρουμ. Ειδικά μετά τα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξη Τύπου για τη Γροιλανδία –«θα μάθετε πόσο μακριά θα το πάω» – αλλά και για Ευρωπαίους ηγέτες όπως τους Μακρόν και Στάρμερ, η ανησυχία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενταθεί.

Προβληματισμός επικρατεί και στην ελληνική κυβέρνηση, κάτι που φάνηκε και από την ενημέρωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, χθες το πρωί, ενόψει των ταξιδιών του σε Νταβός και Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για «πρωτοφανείς προκλήσεις για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, όπως αυτό οικοδομήθηκε ουσιαστικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» ενώ τόνισε την ανάγκη «να πρυτανεύσει η λογική, ο διάλογος, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Λίγες ώρες νωρίτερα, το βράδυ της Δευτέρας, σε συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ηλία Κανέλλη, στο Ωδείο Αθηνών, είχε αναφέρει ότι «θα εξαντλήσω τις δυνατότητές μου ώστε να πείσω όποιους μπορώ να μιλήσω, ότι η πολιτική αυτή τελικά ζημιώνει, αν συνεχιστεί, πρώτα και πάνω απ’ όλα τα ίδια τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών» ενώ τόνισε ότι θα διαφυλάξει τη στρατηγική σχέση που έχει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τι απαντά η κυβέρνηση για την πρόσκληση να συμμετάσχει η χώρα στο Συμβούλιο Ειρήνης

Είναι φανερό ότι επιχειρείται από την ελληνική διπλωματία μία άσκηση τήρησης ισορροπιών με την κυβέρνηση Τραμπ. Ήδη υπάρχει πίεση σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας στο Συμβούλιο Ειρήνης που θέλει να δημιουργήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει αποστείλει σχετική πρόσκληση σε περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και περιμένει απαντήσεις.

Σχετικά με τη θέση της χώρας μας απέναντι στο Συμβούλιο Ειρήνης και την πιθανή συμμετοχή της, κυβερνητικές πηγές σημείωναν χθες το βράδυ:

«Είναι ένα σύνθετο νομικά ζήτημα, το οποίο εξετάζουμε, σε συνεννόηση και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Το γενικότερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ προβλέπεται, εξάλλου, στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υπερψήφισε η Ελλάδα. Η Ελλάδα, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κινείται πάντα εντός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών».

Σε όλο αυτό το σκηνικό έντασης και αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, αποκτά βαρύνουσα σημασία το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί αύριο 22/1, καθώς θα δείξει αν θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στις κινήσεις Τραμπ και ποια μπορεί να είναι αυτή.