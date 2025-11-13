Εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των τριών πρώτων αεροσκαφών Diamond DA62 MPP που παρέλαβε σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη του ΠΣ, έκανε λόγο για ένα «ποιοτικό άλμα», μίλησε για τον πολλαπλασιασμό της ισχύς της πυρόσβεσης που αποκτά η χώρα και υπογράμμισε το δημοσιονομικό όφελος εξηγώντας ότι το κόστος κάθε πτήσης είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με τα μέσα που ήταν μέχρι σήμερα διαθέσιμα.

«Όσο η μάχη με την κλιματική κρίση γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως εξήγησε στη δική του ομιλία ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, τα νέα υπρεσύγχρονα αεροσκάφη θα επιτηρούν δασικές εκτάσεις για την πρόληψη πυρκαγιών, θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε ενέργειες έρευνας και διάσωσης, θα παρακολουθούν πλημμύρες και σεισμικά φαινόμενα ενώ θα ενισχύουν και την προστασία των συνόρων.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η προμήθεια αυτών των αεροσκαφών είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του προγράμματος «Αιγίς», το οποίο χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας και θα ακολουθήσει η προμήθεια σύγχρονων ελικοπτέρων κατάσβεσης -το καλοκαίρι του 2026 ανέφερε ο Πρωθυπουργός- η δραστική ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών, η αναβάθμιση των Canadair καθώς και η αγορά 7 σύγχρονων Canadair.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι «ο σχεδιασμός της επόμενης αντιπυρικής περιόδου ξεκινά αμέσως».