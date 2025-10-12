Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση Τραμπ και θα δώσουν το παρών τους στην σύνοδο για τη Γάζα που θα γίνει αύριο Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου. Σύνοδος στην οποία θα συμπροεδρεύσουν ο αμερικανός πρόεδρος και ο αιγύπτιος ομόλογός του Αλ Σίσι.

Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσει ο υπουργός εΕξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και τον πρόεδρο της κυπριακής Δημοκρατίας ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος. Σε αυτή την διπλή ελληνιστική αποστολή από πλευράς Κύπρου θα συμμετέχει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Θα πρέπει να τονιστεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι η πρόσκληση Τραμπ ανεβάζει σε πολύ υψηλά επίπεδα την συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου και κυρίως της Κύπρου, εν προκειμένω, στο θέμα της Γάζας, αν αναλογιστούμε ότι μέχρι τώρα έπαιζε τον ρόλο του αφεντικού, «φουσκωμένος» μετά τη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο παιχνίδι της ανασυγκρότησης της Γάζας και η Λευκωσία και η Αθήνα και όχι μόνο ισότιμα, αλλά από τώρα – σύμφωνα με τις πληροφορίες μας – στην άμεση ανάγκη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήδη η Κύπρος επαναδραστηριοποιείται ναυτιλιακά προς αυτή την κατεύθυνση όπως είχε κάνει περίπου πριν από ένα χρόνο. Αλλά και η Ελλάδα με αερομεταφορές τροφίμων και όχι μόνο.

Καθόλου ασήμαντη λεπτομέρεια, απεναντίας μάλιστα, είναι και το γεγονός ότι πρόσκληση για το Σαρμ Ελ Σέιχ έχει πάρει και ο Ερντογάν. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείει έστω και την σύντομη «τυχαιά» συνάντηση ου θα έχουν στο περιθώριο της συνόδου μαζί του, τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Η HuffPost εν γνώση λόγου δημοσιεύει την πληροφορία ότι αυτό το ενδεχόμενο απασχολεί με θετικό πρόσημο Ελλάδα και Κύπρο.