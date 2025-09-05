Εδώ και μήνες όλα τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προαναγγέλλουν μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα ενισχύσουν τα εισοδήματα τους.

Αυτές οι εξαγγελίες εκτιμώνται ως απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία -με βασικότερο την ακρίβεια- αλλά και στις κυβερνητικές αρρυθμίες που έχουν καταγραφεί καθώς και στις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκουν στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

Η πτώση στις δημοσκοπήσεις έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου για αυτό και ετοιμάζεται μία επικοινωνιακή αντεπίθεση με προμετωπίδα τις παρεμβάσεις που θα εξαγγείλει το Σάββατο το βράδυ ο Πρωθυπουργός αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης.

Ανάδειξη της ανάγκης πολιτικής σταθερότητας

Το βασικό ζητούμενο για την κυβερνητική παράταξη είναι να πείσει την κοινωνία ότι αποτελεί τη μόνη ουσιαστική επιλογή για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων. Για αυτό -εκτός από την ανακοίνωση των μέτρων- ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση στο θέμα της ανάγκης της πολιτικής σταθερότητας και στην έλλειψη ρεαλιστικών προτάσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Στα μισά της δεύτερης θητείας της Νέας Δημοκρατίας, είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει τόσο υψηλές παροχές. Όπως έχει διαρρεύσει, το τελικό κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,7 δισ. ευρώ και τα μέτρα θα στοχεύουν στη μείωση των φορολογικών βαρών, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και θα δίνουν απαντήσεις στο δημογραφικό, στηρίζοντας κυρίως την οικογένεια.

«Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει αύριο μειώσεις άμεσων φόρων, οι οποίες θα περάσουν άμεσα στις τσέπες των Ελλήνων. Και κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες», δήλωσε λίγο νωρίτερα ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας έτσι ένα στίγμα από τις εξαγγελίες, ενώ σε συνέντευξη του ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει πως όφελος από τις φορολογικές μειώσεις που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα δουν όλοι οι πολίτες.

Ποια μέτρα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μεταξύ των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα είναι:

-Μειώσεις στην άμεση φορολογία με ενδιάμεσες φορολογικές κλίμακες προκειμένου να υπάρξουν λιγότερα βάρη για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Είναι επίσης πολύ πιθανό να εφαρμοστούν φορολοελαφρύνσεις που θα σχετίζονται και με την οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων. Στόχος της κυβέρνησης είναι μέσω της μείωσης της φορολογίας η άμεση αύξηση των αποδοχών μισθωτών και συνταξιούχων

-Αναμένονται βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

-Για κάποιες περιοχές της χώρας αναμένεται περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ ενώ δεν αποκλείεται και η πλήρης κατάργηση του για την πρώτη κατοικία

-Μείωση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους ενώ κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να ανακοινωθεί και η σταδιακή κατάργηση της

-Μέριμνα για πολύτεκνες οικογένειες

-Μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος

-Παρεμβάσεις για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

-Αύξηση αποδοχών για τους ένστολους, ένα μέτρο που έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο όσο και στις τοποθετήσεις που θα κάνει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου την Κυριακή το μεσημέρι, εκτός από την έμφαση που θα δώσει στο «πακέτο» της Θεσσαλονίκης θα τονίσει την ταχύτητα που σκοπεύει να δώσει στη μεταρρυθμιστική του πολιτική.

Και από τη Δευτέρα το πρωί το ενδιαφέρον όλων στο κυβερνητικό στρατόπεδο θα στραφεί στις δημοσκοπήσεις που θα διενεργηθούν μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Γιατί είναι γεγονός ότι έχουν καλλιεργηθεί υψηλές προσδοκίες. Θα καταφέρει το Μέγαρο Μαξίμου να αλλάξει το βαρύ κλίμα που επικρατεί τους τελευταίους μήνες και να αρχίσει η δημοσκοπική άνοδος της κυβέρνησης; Η απάντηση θα δοθεί σε λίγα 24ωρα…

