Με αναφορά στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ξεκίνησε την ομιλία του για τον Προϋπολογισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. “Πρόκειται για μία εθνική επιτυχία που λέει πολλά” σημείωσε προσθέτοντας ότι “είναι μία δικαίωση 6 χρόνων σκληρής δουλειάς και αποτελέσματος”.

“Τα νούμερα του προϋπολογισμού δεν επιδέχονται αμφισβήτησης”, σημείωσε στη συνέχεια δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανεργίας αλλά και στην “πολιτική μείωση του χρέους που είναι η ταχύτερη μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης” και κάνοντας προσωπική αναφορά στον Νίκο Ανδρουλάκη για την κριτική που άσκησε κατά την ομιλία του στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

“Όλα αυτά γίνονται χωρίς κανένα κίνδυνο για τη δημοσιονομική ισορροπία”, συνέχισε ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού που είναι μεγαλύτερη της αύξησης του πληθωρισμού. “Είναι μία πραγματικότητα που οφείλουμε να αναγνωρίζουμε”.

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, για την επιστροφή νέων στη χώρα που βρίσκουν καλές δουλειές, για τις αλλαγές στην ενέργεια. “Η χώρα για πρώτη φορά το 2024 ήταν εξαγωγική στην ενέργεια”, ενώ τόνισε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου. “Για όσους ανησυχούσαν ότι τάχα αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών”, εξήγησε.

Κάνοντας λόγο για αδιαπράγμευτο εθνικό στόχο, εξήγησε ότι η ελληνική οικονομία συγκλίνει με την Ευρώπη ενώ τόνισε ότι οι μισθοί κινούνται πλέον ψηλότερα από το 2019, υπογραμμίζοντας ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις ήταν στον κατώτατο μισθό.

“Όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού πατάει πάνω στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για τους πολίτες”, εξήγησε τονίζοντας ότι οι παλαιότεροι “ξέρουμε τι σημαίνει να ψηφίζουμε προϋπολογισμούς λιτότητας”.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ενώ αναφέρθηκε στους κανόνες οροφής δαπανών που δεν επιτρεπουν υπερβάσεις.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε δράσεις της κυβέρνησης που στηρίζουν το εισόδημα των πολιτών, όπως η ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος σε 900.000 ενοικιαστές, η στηριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους με την καταβολή ενίσχυσης και τη μείωση της προσωπικής διαφοράς μέχρι την οριστική κατάργηση της το 2027, οι φοροαπαλλαγές για τους νέους, τη φορολόγηση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, αύξηση αναδρομικά από τον Οκτώβριο για 75000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, ενώ τον Μάρτιο θα υπάρξει απαλλαγή ΕΝΦΙΑ στα μικρά χωριά. Για τη στήριξη στις νέες μητέρες, 500.000 φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται λιγότερο βάσει τεκμηρίων. Τον Απρίλιο έρχεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, συμπαρασύροντας επιδόματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην εθνική στεγαστική πολιτική και τη βοήθεια που έλαβαν 20.000 πολίτες για να αγοράσουν σπίτι.

Έξι επιπλέον δράσεις για το στεγαστικό

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέες δράσεις. Πιο συγκεκριμένα:

-Νέο γενναίο πρόγραμμα αναβάθμισης κλειστών ακινήτων με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ

-Για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς επιστροφή δύο ενοικίων ανεξαρτήτως εισοδήματος για σπίτι που νοικιάζουν στην περιοχή που υπηρετούν, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης

–Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων της επαρχίας που θα νοικιάζονται σε δημοσίους υπαλλήλους

-Επιπρόσθετοι περιορισμοί στην βραχυχρόνια μίσθωση

-Νέο πλαίσιο κινήτρων για χτίσιμο κατοικιών που θα κατευθύνονται για ενοικίαση

-Ρύθμιση του ΥΠΕΝ για μετατροπή ακινήτων που είχαν άλλη χρήση και να μετατραπούν σε οικιστική

Λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Έρχεται διάταξη για δάνεια σε ελβετικό φράγκο τα οποία θα μετατρέπονται σε ευρώ με χαμηλό επιτόκιο, ώστε οι δόσεις να καθίστανται προβλέψιμες. Η διάταξη θα προβλέπει και “κούρεμα”, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και αφορά 50.000 δανειολήπτες

Εξοικονομήθηκαν 160 εκατ ευρώ από τους ελέγχους για τους αγρότες και θα πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός παραδεχόμενος ότι υπήρξε καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος αλλά και η απόφαση για καίριες δράσεις.

“Η δικιά μας λύση λοιπόν είναι μία τολμηρή εξυγίναση με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ”, σημείωσε ότι υπήρχε γνώση για μία μικρή καθυστέρηση στις πληρωμές εξαιτίας της αλλαγής “εν πλω”, τονίζοντας ότι το σύστημα πληρωμών εκσυγχρονίζεται ενώ μίλησε για καλύτερες τιμές στο αγροτικό ρεύμα, για επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο και για την εξοικονόμηση 160 εκατομμυρίων ευρώ που δεν δόθηκαν σε αυτούς που δεν τα δικαιούνται. “Από αυτά τα 80 εκατ. θα πάνε στους κτηνοτρόφους και τα άλλα 80 στους σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς που δοκιμάζονται”.

“Θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ”

“Αυτό που δεν συζητείται είναι η ενωσμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ”, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι κάποιους ξεβόλεψε η απόφαση της κυβέρνησης ενώ απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο για τις ευθύνες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της παθογένειας των αγροτικών ενισχύσεων τα τελευταία 40 χρόνια και σημείωσε ότι την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή.

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η τοποθέτηση του πρωθυπουργού για όσους φέρονται αναμεμειγμένοι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι “εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου”, προσθέτοντας ότι πολλά παράσιτα προσπαθούν να κολλήσουν δίπλα στην εξουσία.

Αμέσως μετά πρότεινε τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής με διακομματικό προεδρείο που για τέσσερις μήνες θα ασχοληθεί με τα θέματα του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να καταλήξει σε λύσεις που θα δεσμεύουν και τις επόμενες κυβερνήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια και για τη μετατροπή ενός χώρου που τελούσε υπό κατάληψη στο Αριστέλειο σε βιβλιοθήκη, για την ενίσχυση του ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρας – Πύργου κάνοντας αναφορά -απεθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο- στην πολιτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο έργο προκειμένου να καταλήξει σε εργολάβο της αρεσκείας του.

Για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι “δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να ξαναζήσει ο τόπος περιπέτειες όπως εκείνες που βίωσε προ δεκαετίας”, άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα κάνοντας αναφορά σε ένα φλερτ με μία “Ιθάκη” μοιρασμένη σε εξώστες, μίλησε για αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ και σημείωσε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις με αποτέλεσμα να απαξιώνεται η πολιτική και να απογοητεύεται ο πολίτης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ο προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο ευθύνης και μία “γέφυρα” προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα αυτήν του 2030 και έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι “τα καλύτερα είναι μπροστά μας” και απευθύνοντας κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να τον υπερψηφίσουν.