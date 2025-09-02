Στη συνολική μείωση των παράνομων αφίξεων αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αποτέλεσμα όπως είπε του έργου του Λιμενικού αλλά και της πολιτικής της κυβέρνησης.

Για μία σημαντική αναβάθμιση του Λιμενικού Σώματος με την απόκτηση των πέντε νέων περιπολικών σκαφών έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παραλαβή τους, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι «σηματοδοτούν τη διαρκή δέσμευση μας να διατηρούμε τα ελληνικά νερά ασφαλή».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αμυντικές δυνατότητες των πέντε νέων σκαφών αλλά και στο γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί και για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ενώ κάλεσε όλους να κλείσουν τα αυτιά «στην κριτική κάποιων που από την άνεση του σαλονιού τους κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς που παλεύουν στα κύματα», προσθέτοντας ότι πολλές φορές αυτοί οι κατήγοροι αναπαράγουν την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι η υδάτινη ελληνική επικράτεια ταυτίζεται με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, «για αυτό ένα δυνατό Λιμενικό στην πατρίδα μας σημαίνει μία δυνατή θαλάσσια άμυνα για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

Πόσο μειώθηκαν οι παράνομες αφίξεις

Μάλιστα πρόσθεσε ότι η αποτελεσματικότητα του Σώματος κρίνεται από μετρήσιμα αποτελέσματα στο πεδίο και εστίασε στη μείωση των παράνομων αφίξεων. Όπως είπε, το πρώτο 8μηνο του 2025 η κάμψη φτάνει στο 7,2% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα ενώ ειδικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου η μείωση φτάνει στο 42%. Όσο για τις παράνομες αφίξεις από τη Λιβύη ανέφερε ότι λόγω και της απόφασης της κυβέρνησης να αναστείλει προσωρινά τις διαδικασίες ασύλου καταγράφεται σημαντική κάμψη. «Όλο τον Αύγουστο είχαμε όσες παράνομες αφίξεις σημειώθηκαν μία μέρα του Ιουλίου», είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι αυτή η καμπύλη μείωσης είναι αποτέλεσμα μίας αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής.

«Στα επόμενα μεγάλα προγράμματα του Λιμενικού Σώματος, γιατί όχι και του Πολεμικού Ναυτικού, θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και των Ελληνικών Ναυπηγείων», εξέφρασε την ευχή ο Πρωθυπουργός ενώ απευθυνόμενος στα στελέχη του Λιμενικού τόνισε ότι «αξίζετε τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό, για αυτό θα έχετε όχι μόνο τη στήριξη της Πολιτείας αλλά την ευγνωμοσύνη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων».

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα νέα υπερσύγχρονα περιπολικά σκάφη τύπου έχουν μήκος 19,5 μ., μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 50 κόμβων και έχουν ακτίνα δράσης 360 μίλια.