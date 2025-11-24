Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, την οποία οργάνωσε εκτάκτως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των Προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι.

Advertisement

Advertisement

Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.