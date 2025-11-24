Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν για «νέα δυναμική» στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Μετά τη συνεδρίαση των «27» ηγετών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους για την πορεία των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, ενώ υπογραμμίστηκε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, στο πλαίσιο της συνέχισης των συνομιλιών.

Ο Κόστα χαιρέτισε τη νέα δυναμική στις ειρηνευτικές προσπάθειες, σημειώνοντας ότι η κατεύθυνση των συζητήσεων είναι ένα θετιικό γεγονός, ακόμη κι αν παραμένουν ανοιχτά ζητήματα προς διευθέτηση. Μίλησε για μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων στη Γενεύη, και εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες των ουκρανικών και αμερικανικών ομάδων που συμμετείχαν στις συνομιλίες.

Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι θέματα που αφορούν άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση –όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση και ιδιαίτερα τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία– απαιτούν πλήρη ευρωπαϊκή εμπλοκή και ξεκάθαρη απόφαση από την ΕΕ.

Υπογράμμισε ότι οι 27 είναι έτοιμοι να συμβάλουν ενεργά στη συνέχεια της διαδικασίας, σε στενή συνεργασία με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή τη διαδικασία, εργαζόμενοι στενά μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ» είπε και πρόσθεσε πως «αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε μπροστά ως εταίροι, ενωμένοι από τον κοινό μας στόχο: να τελειώσει ο πόλεμος. Να σταματήσει ο θάνατος ανθρώπων, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, διασφαλίζοντας μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό».

Ο Κόστα επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την αναγκαία υποστήριξη, διπλωματική, στρατιωτική, οικονομική. «Αυτό αφορά ιδίως τη χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία. Όπως θυμάστε, δεσμευτήκαμε να προχωρήσουμε τον Οκτώβριο, και θα υλοποιήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου» ανέφερε, υπονοώντας την απόφαση για την αξιοποίση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Μια απόφαση η οποία δεν ελήφθη λόγω αντιδράσεων κυρίως του Βελγίου που ζητούσε διασφαλίσεις.

Κλείνοντας ο Κόστα τόνισε ότι ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία. Πρέπει να είναι μια διαρκής λύση. «Η Ουκρανία έχει επιλέξει την Ευρώπη και η Ευρώπη θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας» είπε.

Follow our joint press point with President @vonderleyen after the informal EU leaders’ meeting on Ukraine 🇺🇦 https://t.co/WNoNQmyOGA — António Costa (@eucopresident) November 24, 2025

Η ΕΕ είναι παρούσα δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν υιοθέτησε παρόμοιο μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι στην ΕΕ επικρατεί αισιοδοξία χάρη στη σημαντική πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη. Όπως είπε, «ένα αποτελεσματικό και συντονισμένο ευρωπαϊκό αποτύπωμα, σε συνδυασμό με μια ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία στη Γενεύη, μας επέτρεψε να κάνουμε καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Αν και αναγνώρισε ότι απομένει ακόμη σημαντική δουλειά, σημείωσε πως έχει διαμορφωθεί «μια πλέον στέρεη βάση για να προχωρήσουμε». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει απολύτως ενωμένη: «Καθώς προχωρούμε, πρέπει να συνεχίσουμε να βάζουμε τα συμφέροντα της Ουκρανίας στο κέντρο των προσπαθειών μας. Αυτό αφορά την ασφάλεια της ηπείρου μας, τώρα και στο μέλλον».

Με ιδιαίτερα σαφή γλώσσα τόνισε ότι η ΕΕ είναι αδιαπραγμάτευτη ως προς το ζήτημα της ουκρανικής κυριαρχίας: «Προχωρώντας, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστές». Υπογράμμισε δε ότι «μόνο η Ουκρανία, ως κυρίαρχη χώρα, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της».

«Η επιλογή της μοίρας τους βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια τους» είπε.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στον ρόλο της Ευρώπης στη μελλοντική πορεία της χώρας, λέγοντας πως «η Ευρώπη θα έχει κεντρικό ρόλο στο μέλλον της Ουκρανίας». Υπενθύμισε ακόμη ότι αύριο θα συνεχιστεί η συνεργασία «με τους εταίρους μας από τη Συμμαχία των Προθύμων».

Τέλος, έθεσε ξανά ένα ζήτημα που η ίδια διατηρεί συστηματικά στην ατζέντα: «Σήμερα επανέφερα το θέμα των απαχθέντων και αγνοουμένων ουκρανών παιδιών. Κάθε ένα από αυτά πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι». Εξέφρασε ικανοποίηση που το θέμα «βρήκε ανταπόκριση ανάμεσα στους ηγέτες».

