Η είσοδος της Αποστολής των ΗΠΑ στη Γενεύη, καθώς Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον ακριβή χρόνο και τόπο να παραμένουν απόρρητοι, στη Γενεύη, Ελβετία, 23 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Pierre Albouy

«Κάθε αξιόπιστο και βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει, πρώτα και κύρια, να σταματήσει τις δολοφονίες και να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς όμως να σπέρνει τους σπόρους μιας μελλοντικής σύγκρουσης», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την ώρα που ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ξεκίνησαν στη Γενεύη συνομιλίες για το προτεινόμενο σχέδιο ειρήνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η επικεφαλής της Επιτροπής σημείωσε ότι «έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και για την κυριαρχία της Ουκρανίας», φράση που εκτιμάται ότι αφορά το σύνολο των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η φον ντερ Λάιεν ανέδειξε τρία κρίσιμα σημεία στα οποία υπάρχει ευρωπαϊκή σύμπλευση:

Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.

Ως κυρίαρχο κράτος, η Ουκρανία δεν μπορεί να δεχθεί περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της, καθώς αυτό θα την καθιστούσε ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις και θα υπονόμευε την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης πρέπει να αποτυπωθεί πλήρως σε οποιαδήποτε συμφωνία.

In addition to the elements necessary for a just and lasting peace and Ukraine’s sovereignty:



any agreement must include the return of Ukrainian children abducted by Russia.



We will not rest until every single one of them is reunited with their families, in their homes. pic.twitter.com/LQaGK85LLr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2025

«Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέξει τη δική της μοίρα. Έχει επιλέξει μια ευρωπαϊκή πορεία. Αυτή ξεκινά με την ανοικοδόμηση της χώρας, την ένταξή της στην Ενιαία Αγορά και στη δική μας αμυντική βιομηχανική βάση και, τελικά, με την ένταξή της στην Ένωσή μας», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι «θα συνεχίσουμε το έργο μας μαζί με την Ουκρανία, τα κράτη-μέλη μας, τον Συνασπισμό των Προθύμων και τις ΗΠΑ, ώστε να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο προς την ειρήνη».

Το σημαντικό, όπως υπογράμμισε, «είναι να προχωρήσουμε μπροστά ως εταίροι, σε μία ενιαία πορεία».

Στο τέλος της παρέμβασής της, η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάθε συμφωνία: την επιστροφή όλων των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία.

«Από όλες τις φρικαλεότητες που προκάλεσε ο ρωσικός πόλεμος, καμία δεν είναι πιο οδυνηρή από αυτή. Δεκάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια παραμένουν παγιδευμένα στη Ρωσία, φοβισμένα και λαχταρώντας να ξανασμίξουν με τους δικούς τους. Πρέπει να θέσουμε αυτά τα παιδιά στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας», δήλωσε.

Υπενθύμισε μάλιστα την πρόθεση, η οποία είχε αναφερθεί και παλαιότερα αλλά δεν είχε υλοποιηθεί, να συνδιοργανώσει, μαζί με την Ουκρανία και τον Καναδά, Σύνοδο της Διεθνούς Συμμαχίας για την Επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.

«Δεν θα αναπαυθούμε μέχρι να επανενωθεί και το τελευταίο παιδί με την οικογένειά του, στο σπίτι του εκεί όπου ανήκει», κατέληξε.



