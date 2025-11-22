Ως μια βάση που θα χρειαστεί περαιτέρω επεξεργασία χαρακτήρισαν 14 ηγέτες χωρών της G20 το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου που προτείνουν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Νέα ειδική συνεδρίαση για την Ουκρανία με τους 27 ηγέτες της ΕΕ έχει καλέσει την ερχόμενη Δευτέρα, στην Λουάντα (Ανγκόλα) ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ–Αφρικανικής Ένωσης.

Σε κοινή τους δήλωση στο περιθώριο της συνόδου της G20 ηγέτες από ευρωπαϊκά κράτη (και μέλη του ΝΑΤΟ), την Ιαπωνία και τον Καναδά, τόνισαν ότι το σχέδιο των 28 σημείων απαρτίζεται από σημαντικά στοιχεία ουσιαστικά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ωστόσο, συμπληρώνουν πως το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα χρειαστεί πρόσθετη εργασία και εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι, όπως λένε, θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση».

Επίσης, σημαντικό είναι ότι υπογραμμίζουν πως τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη χρήση βίας και επαναλαμβάνουν την ανάγκη να καθίσει και η ΕΕ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Η εφαρμογή στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συναίνεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα» τονίζουν.

Η δήλωση καταλήγει με τη διαβεβαίωση ότι οι ηγέτες παρέχουν «συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία» και ότι «θα συνεχίσουν να συντονίζονται στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες».

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Γερμανός Καγκελάριος σε δηλώσεις του τόνισε πως οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν να τερματίζουν πολέμου εις βάρος των άμεσα πληττόμενων χωρών επισημαίνοντας παράλληλα ότι η οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συναίνεση τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης. Μάλιστα προειδοποίησε ότι ότι εάν η Ουκρανία καταρρεύσει οι συνέπειες θα επηρεάσουν όλη την Ευρώπη και τις π ολιτικές της.

Η συνάντηση, στο περιθώριο της συνόδου της G20, συγκλήθηκε ως απάντηση στο αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ οι ουκρανικές αρχές να αποδεχθούν την πρόταση έως την επόμενη Πέμπτη. Αυτό έθεσε την ΕΕ σε πυρετό διαβουλεύσεων και διπλωματικών προσπαθειών,ενώ όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες την Κυριακή στη Γενεύη, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων.

We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine.



The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace.



We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work.



We are… pic.twitter.com/PM5LHn7xXX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2025

Η δήλωση υιοθετήθηκε από:

τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντιχ Μερτς

τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν

τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ

την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζορτζια Μελόνι

τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ

τον Πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στούμπ

τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντιχ Σχουφ

τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίκαελ Μάρτιν

τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνα Γκαρ Στέρε

τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μάρκ Κάρνεϊ

την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι

Την ανακοίνωση υπέγραψε και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Καλωσορίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν την ειρήνη στην Ουκρανία.

Το αρχικό προσχέδιο του σχεδίου των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι ουσιαστικά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Πιστεύουμε, επομένως, ότι το προσχέδιο αποτελεί μια βάση που θα χρειαστεί πρόσθετη εργασία. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε ξεκάθαροι ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη χρήση βίας. Είμαστε επίσης ανήσυχοι σχετικά με τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση.

Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούσε τη συναίνεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα.

Εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε τη δύναμη της συνεχούς υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.»