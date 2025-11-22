Η αμερικανική πρόταση των 28 σημείων για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία φαίνεται πως έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στην Ευρώπη, καθώς το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 140 δισ. ευρώ που κρατούνται κυρίως στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν τα μισά κέρδη που θα προκύψουν από την χρήση των «ευρωπαϊκών» πόρων για αμερικανικής ηγεσίας έργα ανοικοδόμησης στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Όπως γράφει και ο Δημοσθένης Γκαβέας στο ρεπορτάζ του από τις Βρυξέλλες, η νέα αμερικανική «ειρηνευτική» πρωτοβουλία για την Ουκρανία εκθέτει με τον πιο ωμό τρόπο την ευρωπαϊκή αδυναμία και προβάλλει την ωμή δύναμη έναντι κάθε έννοιας δικαίου.

Η Ουάσιγκτον, παρακάμπτοντας, για ακόμη μια φορά πλήρως τις Βρυξέλλες, μεταξύ άλλων, επιχειρεί να βάλει χέρι στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προς όφελος δικών της επενδυτικών σχεδίων, με τη Ρωσία μάλιστα να συνδιαχειρίζεται μέρος τους.

Οι πρώτες ενδείξεις, η απόγνωση του Ζελένσκι και οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών, μαρτυρούν τον αιφνιδιασμό και αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει χωρίς να αποφασίζει, να συνεισφέρει χωρίς να έχει λόγο και να αποδεχθεί έναν ταπεινωτικό ρόλο. Πρόκειται για τον πιο ξεκάθαρο παραγκωνισμό της ΕΕ στη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Politico στο εν λόγω δημοσίευμα, Ευρωπαίος πολιτικός είπε χαρακτηριστικά πως ο «Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο», με την Ευρώπη να υποστηρίζει ότι ο Τραμπ «δεν έχει εξουσία» να αποδεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται στην Ευρώπη.

Τι προβλέπει το σχέδιο των ΗΠΑ



Το ειρηνευτικό σχέδιο του αμερικανού Προέδρου προβλέπει ότι 100 δισ. δολάρια από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Ευρώπη θα χρησιμοποιηθούν για «αμερικανικής ηγεσίας προσπάθειες ανοικοδόμησης της Ουκρανίας», με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν τα μισά από τα εν λόγω κέρδη. Η Ευρώπη, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, θα προσθέσει άλλα 100 δισ. δολάρια για συνολικές επενδύσεις ύψους 200 δισ.

Το υπόλοιπο τμήμα των παγωμένων ρωσικών assets θα τοποθετηθεί σε «ξεχωριστό επενδυτικό εργαλείο ΗΠΑ–Ρωσίας» για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια «σε τομείς που ενισχύουν τη διεθνή σταθερότητα και τις αμοιβαίες οικονομικές προοπτικές».

Πηγή: Politico