Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέταρτο έτος του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή που θα καθορίσει όχι μόνο την πορεία της χώρας του, αλλά και το δικό του πολιτικό μέλλον. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου καλείται να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο για το σχέδιο ειρήνης που του έχει τεθεί, ένα σχέδιο που προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία και το οποίο, αν γίνει αποδεκτό, ενδέχεται να ισοδυναμεί με αποδοχή πολιτικού τέλους για τον ίδιο. Αν το απορρίψει, κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία ο ίδιος περιέγραψε ως «τον πιο βασικό εταίρο» της Ουκρανίας.

Στο πρόσφατο διάγγελμά του χρησιμοποίησε τη λέξη «αξιοπρέπεια», αναγνωρίζοντας την κόπωση του ουκρανικού λαού αλλά και την επιθυμία του να μη φτάσει σε μια συμφωνία που θα μοιάζει με συνθηκολόγηση. Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα, αποφεύγοντας –όπως είπε– τα «πολιτικά παιχνίδια», ώστε να μπορέσει η χώρα να επιδιώξει «μια αξιοπρεπή ειρήνη». Ωστόσο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και η πίεση είναι ασφυκτική.

Το περιεχόμενο της προτεινόμενης συμφωνίας θυμίζει στον Ζελένσκι τους όρους που ο ίδιος έχει κατά το παρελθόν χαρακτηρίσει αντισυνταγματικούς: παραχώρηση εδαφών, περιορισμός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και πλήρης ρωσικός έλεγχος στο Ντονμπάς. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στο μέτωπο χειροτερεύει. Ρωσικές επιθέσεις εντείνονται γύρω από Χάρκοβο και Ποκρόβσκ, ενώ τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές προκαλούν σημαντικές ελλείψεις εν όψει χειμώνα.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη και με σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Αποκαλύψεις για υπεξαιρέσεις στον ενεργειακό τομέα έχουν οδηγήσει σε αποπομπές αξιωματούχων και σε αναζωπύρωση κριτικής προς τον στενό κύκλο του προέδρου, με ορισμένους να ζητούν την απομάκρυνση του προσωπάρχη Αντρίι Γερμάκ. Αν και ο Ζελένσκι δεν φαίνεται να απειλείται άμεσα λόγω του στρατιωτικού νόμου, η αναταραχή δοκιμάζει την ήδη εύθραυστη ισορροπία στο εσωτερικό.

Την εικόνα περιπλέκει ακόμη περισσότερο η πολιτική σκιά του Βαλερί Ζαλούζνι, ο οποίος, παρά τις διαψεύσεις περί πολιτικών φιλοδοξιών, εξακολουθεί να θεωρείται πιθανός μελλοντικός αντίπαλος. Μέσα σε αυτή τη σύμπτωση κρίσεων, ο Ουκρανός πρόεδρος καλείται να πάρει την πιο δύσκολη απόφαση της θητείας του, γνωρίζοντας ότι όποια επιλογή κι αν κάνει θα αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο μέλλον της χώρας του.

Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ – Το είχαμε συζητήσει στην Αλάσκα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η χώρα του έλαβε το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την ειρήνευση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μια τελική ειρηνική λύση.

Ωστόσο είπε ότι το κείμενο δεν είναι ακόμη αντικείμενο λεπτομερούς συζήτησης με τη ρωσική πλευρά, δηλαδή συζητήθηκε μόνο σε γενικές γραμμές. Διευκρίνισε δε ότι οι ΗΠΑ δεν συζητούν απευθείας με τη Ρωσία για το ειρηνευτικό σχέδιο, γιατί το Κίεβο είναι αντίθετο με αυτό.

«Είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να επιλύσουμε τα προβλήματα με ειρηνικά μέσα. Εντούτοις, αυτό απαιτεί σίγουρα μια διεξοδική συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου που προτείνεται. Είμαστε έτοιμοι για αυτό», συμπλήρωσε.



Η δήλωση του Ρώσου προέδρου για το σχέδιο είχε ως εξής: «Βλέπουμε ότι μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, υπήρξε μια ορισμένη παύση από την αμερικανική πλευρά. Γνωρίζουμε ότι αυτό συνδέεται με την πραγματική απόρριψη από την Ουκρανία του σχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ. Πιστεύω ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε μια νέα έκδοση, ουσιαστικά ένα εκσυγχρονισμένο σχέδιο που αποτελείται από 28 σημεία. Έχουμε αυτό το κείμενο. Το λάβαμε μέσω των υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για την τελική ειρηνευτική συμφωνία».



Επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση της Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο. Η Ρωσία είναι έτοιμη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι και ικανοποιημένη από την τρέχουσα δυναμική της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, επισήμανε.



Ο Ρώσος πρόεδρος στις δηλώσεις του την Παρασκευή στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας είπε ακόμη ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου. Είναι ένα σχέδιο «εκσυγχρονισμένο» μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα, διευκρίνισε.



«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν και τρέφουν αυταπάτες και ονειρεύονται πως θα καταφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη, σε περίπτωση απόρριψης, να επιτύχει τους στόχους της «μέσω των όπλων, στο πλαίσιο μιας ένοπλης μάχης».



«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί να συζητήσει τις προτάσεις του προέδρου Τραμπ και να αρνηθεί να το κάνει, τότε το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Κουπιάνσκ θα εκτυλιχθούν αναπόφευκτα και σε άλλες περιοχές κλειδιά του μετώπου», υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.



Επιπλέον ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη ρωσική πλευρά να δείξει ευελιξία στην επίλυση του ζητήματος της Ουκρανίας, κάνοντας κάποιους συμβιβασμούς.



Τέλος, επισήμανε ότι όλοι οι εταίροι της Ρωσίας εξέφρασαν την υποστήριξή τους για πιθανές συμφωνίες πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.