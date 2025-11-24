Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ίσως κάτι καλό να συμβαίνει» σχετικά με το νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα σχόλιά του έρχονται μετά από μια μέρα εντατικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη της Ελβετίας το Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται ότι ένα σχέδιο συμφωνίας 28 σημείων έχει διαπραγματευτεί ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ, με το Κίεβο αλλά και τους ευρωπαίους συμμάχους να μένουν εκτός της διαδικασίας.

«Είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», αναφέρει ο Ντόλαντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του.

Τα σχόλια του Τραμπ την Δευτέρα έρχονται λιγότερο από 24 ώρες μετά από μια προηγούμενη ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία ανέφερε: «Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία».

Σε κοινή δήλωση των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που εκδόθηκε από την Ουάσινγκτον μετά τη συνάντηση στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο, αναφέρθηκε ότι τα μέρη συνέταξαν ένα «ενημερωμένο και βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης».

«Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν την εντατική εργασία για κοινές προτάσεις τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Καθώς οι συνομιλίες έληξαν την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να τερματίσουν τον πόλεμο «σύντομα», αλλά υπονόησε ότι η Ουάσιγκτον είναι ευέλικτη ως προς το χρονοδιάγραμμα και δεν θα επιμείνει στην προθεσμία της Πέμπτης που είχε αναφέρει προηγουμένως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κίρ Σταρμερ, και άλλοι ηγέτες αντιτάχθηκαν στο σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με τις προτάσεις που προβλέπουν τον περιορισμό των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου, την παραχώρηση εδαφών και την εγκατάλειψη της πορείας προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα (24.11.2025) ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναφορικά με το ειρηνευτικό σχέδιο και πρόσθεσε ότι δεν θα σχολιάσει τις αναφορές του Τύπου για αυτό το σοβαρό και περίπλοκο ζήτημα.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία επεσήμαναν σε κοινή τους ανακοίνωση χθες, Κυριακή, έπειτα από συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, ότι συνέταξαν ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο», μετά τις επικρίσεις που άσκησαν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε ένα προηγούμενο σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έκριναν ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκό προς τη Μόσχα.