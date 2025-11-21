Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδέχεται τον Υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, πριν από τη συνάντησή τους, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στο Κίεβο, Ουκρανία, στις 20 Νοεμβρίου 2025.

Ένα διαρρεύσαν σχέδιο 28 σημείων, που φέρεται να προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ ως πρόταση ειρήνευσης στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει διεθνή αναστάτωση. Το δημοσίευμα του Axios στις 19 Νοεμβρίου 2025 περιγράφει μια πρωτοβουλία που, σύμφωνα με πηγές, περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις υπέρ της Ρωσίας, αφήνοντας την Ουκρανία σε ευάλωτη θέση. Παρά το γεγονός ότι η Μόσχα διαψεύδει οποιαδήποτε επίσημη διαπραγμάτευση σε αυτό το επίπεδο, η διαρροή έχει πυροδοτήσει έντονες πολιτικές συζητήσεις.

Το σχέδιο των 28 σημείων χωρίζεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφάλειας, σταθερότητα στην Ευρώπη και μελλοντικές σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας. Κεντρικά σημεία που έχουν γίνει γνωστά περιλαμβάνουν τον πλήρη de facto έλεγχο της Ρωσίας στις περιοχές Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ), την αποστρατιωτικοποίησή τους και το “πάγωμα” των υφιστάμενων γραμμών ελέγχου σε Χερσώνα και Ζαπορίζια, με πιθανή επιστροφή ορισμένων εδαφών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγές, η πρόταση περιλαμβάνει μείωση του ουκρανικού στρατού περίπου στο ήμισυ, περιορίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις σε 400.000 άτομα και παραχώρηση βασικών οπλικών συστημάτων μεγάλης εμβέλειας. Παράλληλα, η Ρωσία θα αποκτήσει γλωσσικά και θρησκευτικά προνόμια στην Ουκρανία, όπως επίσημη θέση για τη ρωσική γλώσσα και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το σχέδιο φαίνεται επίσης να προβλέπει έμμεση αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντονμπάς ως “de facto ρωσικών”, ενώ η Ουκρανία θα λαμβάνει ασφαλιστικές εγγυήσεις από τις ΗΠΑ και διεθνείς δυνάμεις για προστασία έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τέτοιες διαβουλεύσεις. Όπως δήλωσαν ρωσικές πηγές: “Δεν υπάρχουν διαβουλεύσεις στην έννοια που θα τις ονόμαζε κανείς επίσημες. Υπάρχουν επαφές, αλλά όχι διαδικασίες που να συνιστούν δεσμευτικές συμφωνίες.” Η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετακίνητη, χωρίς πρόνοιες όπως αυτές που περιγράφονται στα 28 σημεία.

Η διαρροή του σχεδίου πυροδοτεί έντονο διπλωματικό κύμα. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο κλίνει σαφώς υπέρ της Ρωσίας, αφήνοντας την Ουκρανία ευάλωτη. Η μείωση του στρατού και η απώλεια κρίσιμων οπλικών συστημάτων θεωρούνται καταστροφικές για την ικανότητα άμυνας του Κιέβου. Παράλληλα, η εμπλοκή περιφερειακών δυνάμεων, όπως η Τουρκία και το Κατάρ, ως διαμεσολαβητών, υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση της πρότασης.

Η Ευρώπη παρακολουθεί με ανησυχία. Μια συμφωνία που δεν σέβεται την κυριαρχία της Ουκρανίας θα μπορούσε να υπονομεύσει τη σταθερότητα στην ήπειρο, ενώ η Ουκρανία κινδυνεύει να δεχθεί ένα μοντέλο ειρήνης που ουσιαστικά νομιμοποιεί ρωσικές κατακτήσεις χωρίς ισχυρές εγγυήσεις. Όπως σημειώνει ο διεθνολόγος Ιβάν Πέτροφ: “Ακόμη και αν οι ΗΠΑ παρέχουν εγγυήσεις, δεν είναι σαφές αν μπορούν να αντικαταστήσουν την ουκρανική κυριαρχία ή να αποτρέψουν μελλοντικές συγκρούσεις.”

Συμπερασματικά, το σχέδιο των 28 σημείων παρουσιάζεται ως φιλόδοξη αλλά αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία. Προσφέρει στη Ρωσία σημαντικά προνόμια, ενώ για την Ουκρανία και την Ευρώπη οι παραχωρήσεις είναι μεγάλες και το μέλλον της ειρήνης αβέβαιο. Η διάψευση της Ρωσίας προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα, καθιστώντας την προοπτική εφαρμογής του σχεδίου επισφαλή. Σε κάθε περίπτωση, η διεθνής κοινότητα παραμένει σε εγρήγορση, καθώς το μέλλον της Ουκρανίας κρίνεται σε ένα λεπτό διπλωματικό νήμα, όπου οι αποφάσεις σήμερα θα καθορίσουν τη σταθερότητα στην περιοχή για τα επόμενα χρόνια.