Νέες δηλώσεις από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη Γενεύη δείχνουν ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία για το ειρηνευτικό σχέδιο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «σημαντική πρόοδο».

Ο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την αρχική ενημέρωση που είχε δώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ανέφερε ότι «νιώθει πολύ αισιόδοξος» πως μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. «Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο», τόνισε, χρησιμοποιώντας θετικό τόνο αλλά αποφεύγοντας να δώσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη λεπτομέρεια για το περιεχόμενο του σχεδίου.

Παρά τη θετική ρητορική, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται ακόμη για τελικό αποτέλεσμα: «Δεν θέλω να μιλήσω για νίκη ή οριστικοποίηση. Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει, αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά σήμερα σε σχέση με το πρωί και σίγουρα πιο μπροστά από ό,τι πριν από μία εβδομάδα».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν δεσμεύτηκε στην προθεσμία της Πέμπτης που έχει θέσει ο πρόεδρος Τραμπ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, λέγοντας μόνο ότι ελπίζει να υπάρξει αποτέλεσμα «σύντομα». Σε συνεχείς ερωτήσεις των δημοσιογράφων, επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να μπει σε λεπτομέρειες, καθώς το σχέδιο βρίσκεται ακόμη «σε εξέλιξη».

Καταλήγοντας, ο Ρούμπιο δήλωσε: «Χρειαζόμαστε απλώς περισσότερο χρόνο από αυτόν που έχουμε σήμερα. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα φτάσουμε εκεί».

Το θετικό κλίμα επιβεβαίωσε και ο Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική», σημειώνοντας ότι η διαδικασία κινείται προς μια λύση που θα οδηγήσει σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Παράλληλα, εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τις ΗΠΑ και προσωπικά προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία θεωρεί τις νέες προτάσεις σαφώς πιο ισορροπημένες.

Σύμφωνα με τον Γερμάκ, οι εργασίες θα συνεχιστούν εντατικά τις επόμενες ώρες και ημέρες, με τη συμμετοχή αμερικανών, ουκρανών και ευρωπαίων εκπροσώπων, με σκοπό την κατάρτιση μιας κοινής πρότασης που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης.

Η ευρωπαϊκή επιμονή και η πίεση που ασκήθηκε στη Γενεύη φαίνεται πως συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ρεαλιστικού, κοινά αποδεκτού σχεδίου, ενισχύοντας τις προοπτικές για ουσιαστική πρόοδο στο ουκρανικό ζήτημα.