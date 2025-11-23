Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ και άλλα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, καθώς και ο επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης της Ουκρανίας Αντρίι Γερμάκ και άλλα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας, κάθονται πριν από τις κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην Αποστολή των ΗΠΑ στη Γενεύη, Ελβετία, 23 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Emma Farge TPX IMAGES OF THE DAY

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ουκρανών αξιωματούχων η ΕΕ φέρεται σύμφωνα με το Reuters ότι κατέθεσε μια τροποποιημένη εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης για την Ουκρανία, αμφισβητώντας τους περιορισμούς που προτείνει η Ουάσιγκτον για το μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τις εδαφικές παραχωρήσεις. Σύμφωνα το Reuters το ευρωπαϊκό σχέδιο έχει προετοιμαστεί ενόψει συζητήσεων στη Γενεύη και επιδιώκει να αναδιαμορφώσει βασικά σημεία του αμερικανικού σχεδίου των 28 σημείων.

Το κείμενο προτείνει ανώτατο όριο 800.000 στρατιωτών σε περίοδο ειρήνης για την Ουκρανία αντί του γενικού ορίου των 600.000 που περιλαμβανόταν στο αρχικό αμερικανικό σχέδιο. Επιπλέον, αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις για πιθανές ανταλλαγές εδαφών θα ξεκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής.

Τα 28 σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης

1. Η κυριαρχία της Ουκρανίας θα επιβεβαιωθεί εκ νέου.

2. Θα επιτευχθεί μια πλήρης και ολοκληρωμένη συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ΝΑΤΟ. Όλες οι ασάφειες των τελευταίων 30 ετών θα επιλυθούν.

3. (Το Σημείο 3 του αμερικανικού σχεδίου έχει διαγραφεί. Προσχέδιο αυτού του σχεδίου, το οποίο είδε το Reuters, ανέφερε: «Θα υπάρχει η προσδοκία ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στους γείτονές της και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.»)

4. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης, θα συγκληθεί διάλογος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων ασφάλειας και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αποκλιμάκωσης, που θα διασφαλίζει την παγκόσμια ασφάλεια και θα αυξάνει τις ευκαιρίες συνδεσιμότητας και μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης.

5. Η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

6. Το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε 800.000 σε καιρό ειρήνης.

7. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία δεν υπάρχει.

8. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύει μόνιμα στρατεύματα υπό τη διοίκησή του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης.

9. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

10. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν εγγύηση που αντικατοπτρίζει το Άρθρο 5 (σημ. του μεταφραστή – Αναφορά στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ το οποίο αφορά τη συλλογική ασφάλεια των μελών του).

α. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την παροχή της εγγύησης.

β. Αν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, χάνει την εγγύηση.

γ. Αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, πέρα από μια ισχυρή και συντονισμένη στρατιωτική απάντηση, όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις θα αποκατασταθούν και οποιαδήποτε αναγνώριση των νέων εδαφών ή άλλα οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη συμφωνία θα αποσυρθούν.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα λάβει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά όσο αυτό αξιολογείται.

12. Ισχυρό Παγκόσμιο Πακέτο Ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των εξής:

α. Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε κλάδους υψηλής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, των data centres και των προσπαθειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για να αποκαταστήσουν, αναπτύξουν, εκσυγχρονίσουν και λειτουργήσουν από κοινού τις υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

γ. Κοινή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση περιοχών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, με σκοπό την αποκατάσταση, ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό πόλεων και κατοικημένων περιοχών.

δ. Ανάπτυξη υποδομών.

ε. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.

στ. Θα αναπτυχθεί ειδικό χρηματοδοτικό πακέτο από την Παγκόσμια Τράπεζα για την παροχή χρηματοδότησης με σκοπό την επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί σταδιακά στην παγκόσμια οικονομία:

α. Η άρση των κυρώσεων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σταδιακά και κατά περίπτωση.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μακροπρόθεσμη Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας με τη Ρωσία για την από κοινού ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των data centres, των σπάνιων γαιών, κοινών έργων στην Αρκτική και άλλων ευκαιριών εταιρικής συνεργασίας αμοιβαίου οφέλους.

γ. Η Ρωσία θα προσκληθεί να επιστρέψει στην G8.

14. Η Ουκρανία θα ανασυγκροτηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει για τις ζημιές που προκάλεσε.

[Σημείωση μεταφραστή: Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα. Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα» κάτι που είχε προβληματίσει και προβληματίζει ιδιαίτερα την ΕΕ – Δείτε σχετικό κείμενο εδώ]

15. Θα συσταθεί Κοινή Ομάδα Ασφάλειας με συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την προώθηση και επιβολή όλων των διατάξεων της συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομοθετικά πολιτική μη επίθεσης προς την Ευρώπη και την Ουκρανία.

17. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφωνούν να επεκτείνουν τις συνθήκες πυρηνικής μη διάδοσης και ελέγχου των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της συνθήκης Fair Start.

18. Η Ουκρανία συμφωνεί να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος στο πλαίσιο της Συνθήκης Μη Διάδοσης (NPT).

19. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα επανεκκινήσει υπό την εποπτεία της IAEA (Διεθνής Υπηρεςσία Ατομικής Ενέργειας) και η παραγόμενη ενέργεια θα μοιράζεται ισότιμα (50%-50%) μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

20. Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θρησκευτική ανεκτικότητα και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

21. Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη της μέσω στρατιωτικών μέσων. Οι διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα ξεκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής.

22. Μόλις συμφωνηθούν οι μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, η Ρωσική Ομοσπονδία και η Ουκρανία δεσμεύονται να μην αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις με τη χρήση βίας. Οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβίασης.

23. Η Ρωσία δεν θα εμποδίζει τη χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία για εμπορικούς σκοπούς και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη διέλευση εξαγωγών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση ανοικτών ζητημάτων:

α. Όλοι οι εναπομείναντες αιχμάλωτοι και οι σοροί θα ανταλλαγούν βάσει της αρχής «όλοι για όλους».

β. Όλοι οι πολίτες που κρατούνται, καθώς και οι όμηροι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, θα επιστραφούν.

γ. Θα υπάρξει πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

δ. Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της suffering των θυμάτων της σύγκρουσης.

25. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης.

26. Θα προβλεφθούν μέτρα για την υποστήριξη και την ανακούφιση των θυμάτων της σύγκρουσης.

27. Η συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα εγγυάται από ένα Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του Προέδρου Ντόναλντ Τ. Τραμπ. Θα υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης.

28. Με την αποδοχή του μνημονίου από όλες τις πλευρές, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ, καθώς τα δύο μέρη θα αποσυρθούν στα συμφωνημένα σημεία για να ξεκινήσει η εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι λεπτομέρειες της εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, θα συμφωνηθούν από τα δύο μέρη υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι «Κάθε αξιόπιστο και βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει, πρώτα και κύρια, να σταματήσει τις δολοφονίες και να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς όμως να σπέρνει τους σπόρους μιας μελλοντικής σύγκρουσης»

Μάλιστα η φον ντερ Λάιεν ανέδειξε τρία κρίσιμα σημεία στα οποία υπάρχει ευρωπαϊκή σύμπλευση όπως είπε.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι:

Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.

Ως κυρίαρχο κράτος, η Ουκρανία δεν μπορεί να δεχθεί περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της, καθώς αυτό θα την καθιστούσε ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις και θα υπονόμευε την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης πρέπει να αποτυπωθεί πλήρως σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Επιπλέον στο τέλος της παρέμβασής της, η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο που όπως τόνίσε πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάθε συμφωνία: την επιστροφή όλων των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία.