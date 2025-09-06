Λίγες ώρες μένουν για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βελλίδειο, οι οποίες σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες θα περιέχουν μόνιμα μέτρα φοροελαφρύνσεων που θα ανακουφίσουν όλους τους πολίτες ενώ μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, του στεγαστικού αλλά και δράσεις για την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από το πρωί στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης καθώς παρέστη στον αγιασμό των εγκαινίων της ΔΕΘ ενώ επισκέφθηκε και διάφορα περίπτερα. Νωρίτερα μπήκε, μεταξύ άλλων, στο περίπτερο της Metlen ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε και για ένα μονοθέσιο αγωνιστικό όχημα της McLaren που εκτίθεται στη ΔΕΘ.

Advertisement

Advertisement

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εκθέτες και επισκέπτες ενώ συνοδεύεται από υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της διοίκησης της Έκθεσης.

Περίπτερα της ΔΕΘ επισκέφθηκε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε ο Νίκος Δένδιας

Μεταξύ των εκθεμάτων και drones…

Και ο Επίτροπος της ΕΕ Απόστολος Τζιτζικώστας στη ΔΕΘ καθώς και υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Advertisement

Περιοδεία σε περίπτερα της ΔΕΘ έκανε και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Έξω από το περίπτερο του υπουργείου του ο Βασίλης Κικίλιας

Σε αρκετά περίπτερα διοργανώθηκαν και θεματικές συζητήσεις με τη συμμετοχή υπουργών, κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων φορέων

Advertisement

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι το πραγματικό αποτύπωμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, δηλώνει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, που κάθεται δίπλα στον Γιώργο Πιτσιλή, διοικητή της ΑΑΔΕ, που δικαίως έχει κερδίσει τον τίτλο του πρωταθλητή στην πάταξη της φοροδιαφυγής τα τελευταία χρόνια.

Οι δύο άντρες μιλάνε στο περίπτερο της Παπαστράτος για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνού και τσιγάρων, αποκαλύπτοντας ότι μπαίνει στη «φαρέτρα» της ΑΑΔΕ και η τεχνητή νοημοσύνη.

Advertisement