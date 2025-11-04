Για το θέμα των ΕΛΤΑ που έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό «θόρυβο» και σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, μίλησε -μεταξύ άλλων- ο Νικήτας Κακλαμάνης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. Μάλιστα αποκάλυψε ότι «πέρασαν από το γραφείο μου 30 βουλευτές της ΝΔ σε έξαλλη κατάσταση».

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αναφερόμενος στον σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης και την αιφνίδια ανακοίνωση για το κλείσιμο τόσων υποκαταστημάτων σημείωσε ότι «όταν αγγίζεις ένα θέμα που έχει κοινωνική επίπτωση, οφείλεις να είσαι πολύ προσεκτικός» ενώ σχολιάζοντας την τεχνοκρατική προσέγγιση του ζητήματος εξήγησε ότι «δεν είμαι πάντα απέναντι στους τεχνοκράτες αλλά τεχνοκράτες χωρίς πολιτικό περίβλημα στις αποφάσεις που παίρνουν, είναι λάθος».

Σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, «τα ΕΛΤΑ είναι σημείο αναφοράς. Έπρεπε να είχε εξηγηθεί εκ των προτέρων όπως και η τύχη των εργαζομένων, όχι να σκάει η βόμβα και μετά να λέμε ότι δεν θα χάσει κανένας τη δουλειά του».